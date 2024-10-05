Росія хоче зірвати президентські вибори у Молдові: названо мету

Очільник національної поліції Молдови Віорел Чернаутяну: Зрозуміло, що Росія це фінансує

Злочинні групи за підтримки Росії мають намір зірвати президентські вибори в Молдові. Вони намагаються підкупити виборців, аби ті голосували проти членства у ЄС. Про це повідомляє Reuters.

Очільник національної поліції Молдови Віорел Чернаутяну розповів, що випадки вандалізму, коли невідомі закидували фарбою громадські будівлі минулого місяця, були передвісником більш серйозних подій.

«Ми дивимося на наміри таких людей, і мова йде не тільки про дестабілізацію ситуації в країні або масові заворушення. Вони переслідують більш амбітні цілі, аж до захоплення державних установ. Зрозуміло, що Росія це фінансує. Це відбувається не просто так. Ставки високі», – сказав поліцейський.

Нагадаємо, у Молдові з 1 серпня офіційно почався передвиборчий період перед президентськими виборами та референдумом щодо євроінтеграції, які пройдуть 20 жовтня.

На цей час про наміри брати участь у виборах оголосили, серед інших, чинна президентка Майя Санду, колишній міністр закордонних справ Тудор Ульяновський, колишній лідер партії «Платформа Гідність і правда» Андреа Нестасе, експрем’єри Влад Філат та Іон Кіку, а також колишній генпрокурор Александр Стояногло.

Раніше президентка Молдови Майя Санду заявила, що Москва може втрутитися у майбутні вибори.

До слова, у Молдові обговорюють деталі нібито плану влади реінтегрувати Придністровський регіон до 2038 року за прикладом Німеччини, що був опублікований виданням El Pais. За даними газети, план на замовлення офіційного Кишинева нібито підготувало консалтингове агентство, а дотепер про існування цього плану у Молдові нічого не було відомо.