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«Вітаємо дії будь-якої країни, що підтримує українців». Держдеп про ймовірну допомогу від Сеула

Голос Америки
glavcom.ua
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«Вітаємо дії будь-якої країни, що підтримує українців». Держдеп про ймовірну допомогу від Сеула
Північна Корея відправила Росії ракети та військових для участі у війні проти України
фото з відкритих джерел

Держдеп: дії Росії становлять загрозу безпеці не лише для України та Європи

США вітають дії будь-якої країни, яка підтримує Україну у війні з Росією. Про це на брифінгу у вівторок, 22 жовтня, заявив заступник речника Держдепу Ведант Пател, коментуючи заяву посадовців Південної Кореї про можливість постачання зброї Україні на тлі ймовірної участі у війні військ КНДР, пише «Голос Америки» .

«Я надав би Республіці Корея можливість самій висловитися щодо її безпекової допомоги Україні. Ми, звичайно, вітаємо дії будь-якої країни, що підтримує наших українських партнерів, які продовжують захищати свою територіальну цілісність і суверенітет», – зазначив Пател і нагадав, що від початку російської агресії США згуртували коаліцію з понад 50 країн для захисту України.

«Ми продовжимо працювати з нашими союзниками та партнерами для зміцнення української оборони», – наголосив Пател.

Водночас він зауважив, що ймовірна зміна політики Сеула щодо Києва, що включала б постачання зброї, – це ще один приклад того, що дії Росії становлять загрозу безпеці не лише для України та Європи:

«Вони, очевидно, становлять загрозу світовій безпеці. Коли ви бачите, як країни Індо-Тихоокеанського та Азійського регіонів також роблять суверенний вибір підтримати Україну в її захисті, висновок із цього полягає в тому, що весь світ, а не тільки Європа, не тільки союзники по НАТО, бачать загрозу, небезпеку і безрозсудність дій Росії».

Оглядачі вказують на небезпеку того, що перші повідомлення про можливу участь північнокорейських військових у війні проти України – це лише перший крок у діях Пхеньяна.

Генерал-командувач V корпусом армії США Чарльз Костанца заявив, що кількість північнокорейських військових у Росії, про які відомо зараз, може бути лише початковою цифрою.

«Північна Корея зараз надає, здається, це є у відкритих джерелах, – 4000 північнокорейських солдатів. Я вважаю, що це потенційно може бути просто відправною точкою для того, що вони нададуть Росії у плані людських ресурсів», – сказав генерал в інтервʼю керівниці східноєвропейського бюро Голосу Америки Мирославі Гонгадзе.

Генерал наголосив, що, попри втрати, росіяни кидають на війну все більше живої сили, «навіть не моргаючи», тоді як українці не можуть дозволити собі зазнавати таких втрат:

«На мою думку, це проблема найближчої перспективи тут, у Східній Європі, тому що проблема для українців – це кількість людей, яких їм потрібно відправити на цю боротьбу. Адже Росію не хвилює, скільки втрат вона зазнає».

Президент України Володимир Зеленський 22 жовтня заявив, що Київ має інформацію про підготовку близько 6 тисяч північнокорейських військових, і що важливо, щоб партнери України також були свідомі цієї небезпеки.

«У нас є інформація про підготовку двох підрозділів північнокорейських військовослужбовців – потенційно, дві бригади приблизно по 6 тисяч солдатів кожна. Це виклик, але ми знаємо, як на нього відповісти. Важливо, щоб наші партнери не закривали на це очі», – написав Зеленський у мережі Х.

Нагадаємо, Північна Корея відправила Росії ракети та військових для участі у війні проти України. В обмін на це Пхеньян запросив у Москви технології для тактичної ядерної зброї. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов.

За прогнозами Буданова, перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області сьогодні, 23 жовтня, щоб допомогти РФ відбити наступ ЗСУ на території Росії. 

Раніше Буданов заявляв, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Як повідомлялося, Північна Корея відправила до Російської Федерації пілотів, які можуть літати на російських військових літаках.

Тим часом Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є «легітимними й заснованими на співпраці». А відповідну інформацію про війська у КНДР називали «безпідставними чутками».

До слова, Росія може відправити військових Північної Кореї на зимові штурми Покровська в Донецькій області чи на інші важливі ділянки фронту на сході України. Таку версію наводить The Guardian. 

«Голос Америки»

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Теги: росія Європа українці технології Північна Корея Володимир Зеленський суверенітет Кирило Буданов втрати росіяни

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