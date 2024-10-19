Кількість новобранців знизилась: Генштаб підтвердив спад мобілізації

Генштаб над покращенням якості навчання мобілізованих

Середня чисельність одночасної підготовки новобранців у навчальних центрах нині становить приблизно 20 тисяч людей. Ще декілька місяців тому ця цифра сягала майже 35 тисяч. Про це на брифінгу повідомив начальник відділу підготовки в навчальних центрах Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Василь Румак.

«Думаю, що це не таємниця, дещо знизилась ця цифра, тому що знизилась чисельність мобілізаційного ресурсу, який потрапляє до навчальних центрів», – сказав Румак.

За його словами, нині функціонують понад 25 навчальних центрів. І зараз у Генштабі працюють над покращенням якості навчання, зокрема внаслідок збільшення терміну навчання до 1,5 місяця й трансформування системи підготовки інструкторів.

Раніше секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко заявив, якщо українець може бути депутатом від 21 року, то і стати солдатом із 20 років він також здатен.

Нагадаємо, ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не підтримує мобілізацію молоді 18-25 років.

Як повідомлялося, призов обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років зупинено. Нині мобілізація таких громадян можлива лише за письмовою згодою.

До слова, раніше члени комітету Ради з питань нацбезпеки, розвідки та оборони зверталися до Генерального штабу з питанням зменшення мінімального призовного віку із 25 до 20 років. Однак Генштаб запевнив, що наразі такої потреби немає.