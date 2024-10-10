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Бронювання працівників не призупинять на час аудиту критичних підприємств

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Бронювання працівників не призупинять на час аудиту критичних підприємств
В Україні не зупинять бронювання від мобілізації
фото з відкритих джерел

В Україні мають провести аудит критичних підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. 

Бронювання працівників критичних підприємств не призупинятимуть на час, коли буде проводитись аудит цих підприємств. Про це розповів перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк Суспільному.

У комісію, яка буде проводити аудит, включать військових. Якщо підприємство визнають «некритичним для держави», то бронювання переглянуть. За словами чиновника, інформація про призупинення бронювання, яку поширювали ЗМІ, не відповідає дійсності. В Україні наразі є понад мільйон чоловіків, які мають бронювання. Рішення про проведення перевірки було ухвалено у зв'язку з різким зростанням кількості заброньованих: за два роки їх стало 540 тис., тоді як лише за кілька місяців ця цифра зросла вдвічі​.

Економічне бронювання

В Україні економічне бронювання – це процес, що дозволяє певним категоріям громадян уникати призову на військову службу з метою підтримки економіки країни. Ця система була запроваджена в умовах війни, коли важливо зберегти кваліфікованих працівників у критично важливих галузях.

У квітні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав нові закони, що спростили процедуру призову. Однією з причин впровадження цих змін стало різке збільшення кількості броньованих осіб – з 540 тис. до мільйона за короткий проміжок часу. Це викликало занепокоєння серед чиновників, які вирішили провести аудит для оцінки критичності підприємств, що забезпечують економіку України. Якщо підприємство визнають «некритичним для держави», бронювання можуть переглянути​.

Система економічного бронювання стала предметом обговорення в суспільстві, адже її реалізація безпосередньо впливає на мобілізаційні зусилля держави та економічну стабільність. З одного боку, це забезпечує необхідні кадри для промисловості, з іншого – піднімає питання про справедливість у розподілі військових обов’язків серед громадян​.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №11379-д про проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку. Законом забороняється мобілізація обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років. 

До слова, військовозобов’язані, які мають підстави для бронювання від мобілізації, обов’язково повинні пройти військово-лікарську комісію. Про це «Главкому» повідомив один з керівників ТЦК.

Нагадаємо, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації. У реєстр занесено вже 340 тисяч записів. 

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Теги: Верховна Рада закон мобілізація Володимир Зеленський самоврядування Іван Гаврилюк президент реєстр аудит

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