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Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Головні новини ночі 27 вересня
фото з відкритих джерел

Трамп заявив, що президент Зеленський попросив зустрічі і отримав згоду

Кандидат в президенти США Дональд Трамп підтвердив офіційно, що зустрінеться із Волоодимиром Зеленським у п'ятницю. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 27 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

Трамп зустрінеться із Зеленським сьогодні

Президент України та кандидат у президенти США Дональд Трамп проведуть зустріч у Нью-Йорку 27 вересня. Про це повідомляє кореспондент «Голосу Америки» Михайло Комадовський у соцмережі Х.

Кореспондент повідомив, що саме Трамп розмістив у соціальних мережах заяву про те, що він зустрінеться із главою української держави. Кандидат у президенти США від Республіканської партії підкреслив, що Зеленський проявив ініціативу і запропонував зустрітись, а Трамп погодився на таку пропозицію.

Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

ФСБ не має досвіду координації регулярних військ РФ у Курській області – ISW

Російська Федеральна служба безпеки невдало координує дії регулярних військ РФ у Курській області, так як має досвід у проведенні спецоперацій по боротьбі із малими терористичними групами, а не з регулярними військами, які проводять комбіновані атаки на фронті. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

Зеленський презентував Байдену План перемоги: сторони готують наступні кроки

Український лідер показав Джо Байдену свій План перемоги у війні проти РФ. Сторони домовились спільно провести консультації у своїх командах для наступних кроків і досягнення успіху плану.

За словами українського лідера, під час спілкуванням із американським колегою, сторони обговорили наступні кроки «для посилення Плану». Крім того, додав Зеленський, сторони «скоординували наші позиції, погляди й підходи».

Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

В Індії під час фестивалю потонуло 45 людей, серед них більшість діти

На півночі Індії, під час відзначення релігійного свята, потонуло кілька десятків дітей, серед них більше половини діти.

Опозиція Угорщини відреагувала на заяву політдиректора Орбана про капітуляцію у разі нападу РФ

Опозиційні сили Угорщини жорстко розкритикували такі заяви Балажа та закликали його піти у відставку, пояснюючи це тим, що він «розтоптав основу конституції та незалежності Угорщини». 

Лідер опозиції Петер Мадьяр заявив, що такі висловлювання є фактично визнанням можливості капітуляції Угорщини у разі нападу росіян. 

Гарріс вважає здачу територій України в обмін на мир капітуляцією

Камала Гарріс та Володимир Зеленський у Білому домі зробили кілька важливих заяв під час виступу. Кандидатка на пост глави Сполучених Штатів заявила, що будь-яка здача територій України в обмін на мир із Росією є капітуляцією.  

Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч фото 4
фото з відкритих джерел

Зеленський продовжив тривалість візиту до США ще на один день – Голос Америки

Довбик забив дебютний гол за «Рому» в єврокубках.

У Ростовській області жаліються на нічну атаку дронів.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський президент Камала Гарріс США Україна

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