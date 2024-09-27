NYT: Зіркова сила Зеленського у Вашингтоні згасає

Цьогорічний візит українського лідера до США був набагато більш скромним, аніж у грудні 2022-го

У міру того, як війна в Україні затягується, президента Володимира Зеленського у Вашингтоні сприймають дедалі спокійніше. Про це пише The New York Times.

Видання нагадало, що коли Зеленський відвідав Капітолійський пагорб у грудні 2022-го, його зустрів натовп людей, гучні овації та пакет допомоги на суму майже 50 млрд доларів. Натомість його прийом у четвер був набагато більш приглушеним. Із Зеленським за зачиненими дверима зустрілися кілька десятків законодавців, а спікер Палати представників ігнорував українського президента.

«Зеленського багато хто вважає найпереконливішим адвокатом України, обдарованим здатністю прориватися крізь заангажованість Конгресу закликами до прискорення поставок зброї та іншої допомоги Києву. Але в міру того, як війна проти Росії затягується, його зіркова сила у Вашингтоні помітно згасла, що може мати жахливі наслідки для майбутньої військової допомоги США Україні», – припускають журналісти.

Зараз Україна отримує військову допомогу від США в межах ухваленого пакета на суму майже 61 мільярд доларів, який Конгрес схвалив навесні. А 26 вересня президент США Джо Байден оголосив, що Вашингтон надішле Києву озброєння на суму 8 млрд доларів, у який ввійдуть планерні бомби, ракети ППО і додаткова батарея Patriot.

«Але коли ця військова допомога закінчиться, доля України знову значною мірою залежатиме від готовності Конгресу продовжувати поповнювати військову скриню Зеленського», – зауважило видання.

У четвер Зеленський провів дві зустрічі в Капітолії: спочатку відповів на запитання двопартійної групи з близько 20 сенаторів, зокрема демократа з Нью-Йорка, лідера більшості Чака Шумера і республіканця з Кентуккі, лідера меншості Мітча Макконнелла. А потім він зустрівся з двопартійною групою з близько десятка членів Палати представників, у тому числі з Хакімом Джеффрісом.

Зазначається, що Зеленському, який 25 вересня виступав з промовою на Генеральній Асамблеї ООН, не пощастило прибути на Капітолійський пагорб після того, як обидві палати Конгресу оголосили перерву на час передвиборчої кампанії. Це стало причиною того, що заходи за участі українського президента мали низьку відвідуваність.

«Лідери Конгресу не доклали зусиль для того, щоб привернути увагу до його візиту: ні Шумер, ні Макконнелл не звернулися до ЗМІ особисто або через електронну пошту, як це відбувалося після попередніх візитів Зеленського, так само як і Джеффріс», – звернули увагу автори матеріалу.

Видання зазначає, що майже кожен законодавець, який був присутній на засіданнях, раніше неодноразово голосував на підтримку військової допомоги Україні.

У низки сенаторів і сам Зеленський і воля українського народу боротися і захищати свою країну досі викликають захоплення, але в інших колах візит українського президента зустріли з гнівом через те, що деякі республіканці заявили, що він, мовляв, продемонстрував прихильність до демократів і адміністрації Байдена під час виборчого сезону.

25 вересня спікер Майк Джонсон зажадав від Зеленського відкликати українського посла в США через організацію його поїздки на завод боєприпасів у Скрентоні у штаті Пенсильванія, обіцяє стати найбільш бурхливим штатом на президентських виборах..

Того ж дня республіканець від штату Кентуккі та голова Комітету з нагляду Джеймс Р. Комер розпочав розслідування, чи не зловживала адміністрація Байдена державними коштами, відправивши Зеленського на військовому літаку для відвідування заводу. Також республіканці акцентували на деяких цитатах Зеленського. Зокрема, Джонсон згадав коментар українського президента для The New Yorker, в яких той назвав кандидата у віце-президенти від республіканців Джей Ді Венса «надто радикальним».

«Ці епізоди розчарували деяких республіканських прихильників пана Зеленського, які висловили занепокоєння тим, що український президент втрутився в американську політику», – пише видання.

За оцінками NYT, ця суперечка є нагадуванням про виклики, з якими Зеленський може зіткнутися в найближчі місяці, якщо республіканці візьмуть повний контроль над Конгресом і якщо на виборах переможе колишній президент Дональд Трамп, який неодноразово заявляв про свою незгоду з озброєнням України.

Нагадаємо, що президент України та кандидат у президенти США Дональд Трамп проведуть зустріч у Нью-Йорку сьогодні, 27 вересня.

До слова, після того, як Зеленський відвідав завод снарядів у Пенсильванії, риторика та ставлення до нього Трампа сильно змінились, і він не планував зустрічатися із українським лідером.

До слова, республіканці в Конгресі США розслідують візит президента України Володимира Зеленського на оборонний завод у Пенсильванії, підозрюючи зловживання урядовими ресурсами та втручання у вибори 2024 року.

Голова комітету Палати представників з нагляду та підзвітності Джеймс Комер припускає, що сам візит нібито сприяв агітації за кандидатку в президенти США Камалу Гарріс. Комер вимагає документи від Білого дому, міністерства оборони та міністерства юстиції для розслідування можливого зловживання ресурсами адміністрації Байдена.

Крім того, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вимагає звільнити Оксану Маркарову із займаною нею посади посла України у Сполучених Штатах.