Трамп поєднав у риториці «українське питання» та ураган щоб розкритикувати Байдена

Дональд Трамп не втратив шанс в черговий раз розкритикувати адміністрацію Джо Байдена

Колишній президент США Дональд Трамп, який знову прагне стати лідером Білого дому на виборах у листопаді, критикує виділення значних фінансових коштів на підтримку України. Він порівняв це з «незначними виплатами» для американців, постраждалих від урагану. Про це Трамп заявив під час інтерв'ю на телеканалі Fox News, який підтримує Республіканську партію.

Він підкреслив, що Україні було надано майже 300 мільярдів доларів, тоді як жертви урагану «Хелен» отримують всього 750 доларів на термінові потреби. Політик висловив своє незадоволення адміністрацією президента Джо Байдена, акцентуючи на нерівності в розподілі допомоги.

«Ми вклали майже 300 мільярдів в Україну, водночас адміністрація президента пропонує людям по 750 доларів на екстрені потреби через найсильніший ураган, який був у нас за весь час», – заявив республіканець.

Крім того, він розкритикував те, як влада США реагує на наслідки стихійного лиха в постраждалих штатах.

Нагадаємо, внаслідок урагану «Хелен» у Сполучених Штатах, згідно з останніми даними, загинуло більше двохсот людей, а сотні вважаються зниклими безвісти.

До слова, ураган «Хелен» завдав значних збитків у США, особливо в Північній Кароліні. Рятувальні команди продовжують роботу в умовах серйозних пошкоджень інфраструктури, зокрема близько 450 доріг закрито через повені та інші наслідки урагану​.

Раніше стало відомо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що мав хороші відносини з Президентом України Володимиром Зеленським, які сформувалися після того, як український президент допоміг йому уникнути імпічменту через вимагання компромату на Джо Байдена.