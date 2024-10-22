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НАТО в обмін на території? Зеленський прокоментував чутки, які поширює західна преса

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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НАТО в обмін на території? Зеленський прокоментував чутки, які поширює західна преса
Зеленський на зустрічі з журналістами, 21 жовтня 2024 р.
фото: Офіс президента України

Чи можливе отримання членства в НАТО в обмін на окуповані території? Президент дав відповідь

На всіх переговорах зараз піднімається питання гарантій безпеки для України. І найкраща з них – це запрошення в НАТО. Про це заявив президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 жовтня, під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Ми не обговорюємо це (можливість отримання членства в НАТО в обмін на окуповані території, – «Главком»). Але вважаю, що ці вкиди в медіа не випадкові. Мабуть, такі думки у деяких партнерів можуть бути. Тому напряму вони не комунікують зі мною ці питання, але через медіа, зрозуміло, перевіряють його градус. Думаю, тут все залежить від суспільства України», – зазначив глава держави.

За його словами, на всіх переговорах зараз піднімається питання гарантій безпеки для України. «Найкраще – це НАТО. Під час війни – запрошення, абсолютно відкрите, з сильною позицією в будь-якому форматі дипломатії. Це запрошення, я вважаю, не залежить від думки Росії. Коли в цьому будуть впевнені ще й деякі партнери – що вони сильніші, ніж Росія, тоді у нас все буде в цьому сенсі позитивно», – вважає Зеленський.

Водночас, він наголосив, що який би шлях не обрала Україна, юридично ніхто визнавати окуповані території територіями інших держав не буде. «Друге, чому я наголошую на запрошенні? Тому, що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах. І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни. Я вважаю, що це сильна частина пакету, який ми пропонуємо. Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилась. А вже який вступ, як він буде відбуватись, скільки – це наступний крок,  дипломатія. Можуть бути різні формати», – пояснив український лідер.

Нагадаємо, Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявляв, що західні чиновники, які пропонують Україні стати членом НАТО в обмін на окупованій території, ніколи не говорили про це відкрито, адже вони бояться це робити. 

Раніше генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі. Як наголосив Рютте, Україна стане майбутнім членом НАТО. Це було вирішено у Вашингтоні, проте питання полягає у термінах приєднання країни.

Як відомо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

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Теги: НАТО Володимир Зеленський Україна окуповані території

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