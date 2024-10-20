Зеленський повідомив, скільки дронів випустив ворог по Україні цього тижня

Зеленський наголосив, що Україна потребує більше систем ППО

Росія застосувала проти України понад 20 ракет, 800 керованих авіабомб та 500 ударних дронів за період з 14 по 20 жовтня. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

«Щоденно Росія завдає ударів по наших містах і громадах. Свідомий терор ворога проти наших людей. За цей тиждень російські терористи застосували проти України більш як 20 ракет різних типів, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів різних типів», – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що Україна потребує більше систем ППО та далекобійних ракет.

«Об’єднаний задля захисту світ здатен протистояти цьому цілеспрямованому терору. Україна потребує більше засобів ППО та далекобійності. Я вдячний усім партнерам, які це усвідомлюють і підтримують нас», – додав президент.

Нагадаємо, росіяни 19 та 20 жовтня масово атакували українські регіони за допомогою балістичних ракет та безпілотників. Вибухи було чути у столиці та у низці областей України.

Як повідомлялося, від ударів постраждали Харків та Суми. У Сумах після атаки російської армії відключили електроенергію, а в деяких районах міста пропало водопостачання.

Також увечері, 19 жовтня, окупанти двічі атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок чого постраждало 17 людей, серед них рятувальник.