«Москву» відправили на дно, а Зміїний повернули Україні». Зеленський привітав воїнів ВМС зі святом

Воїни ВМС ЗСУ тримають оборону на воді, на суші та прикривають небо

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Військово-морських сил Збройних сил України зі святом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

Зеленський наголосив, що воїни ВМС тримають оборону на воді, на суші, прикривають небо й роблять усе для безпеки нашої держави.

«Разом зі всіма нашими Силами оборони воїни ВМС довели, що Україна здатна й захищатиме свої інтереси. Російського десанту не було й не буде в Одесі, «Москва» пішла на дно, острів Зміїний під контролем України, знищено та пошкоджено 28 російських кораблів та один підводний човен, а «зерновий коридор» функціонує та підтримує продовольчу безпеку світу. З Днем військово-морських сил Збройних сил України!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, щороку у першу неділю липня відзначається День Військово-морських сил Збройних сил України. День встановлений згідно з указом президента від 12 червня 2015 року.

Уперше День ВМС України був відзначений у Севастополі 1 серпня 1997 року. Цього дня на колишніх кораблях Чорноморського флоту ВМФ СРСР, що перейшли до складу ВМС України, були урочисто підняті військово-морські прапори України.

День ВМС ЗСУ був установлений на прохання Військової ради Військово-морських сил, на честь перших широкомасштабних навчань українського військового флоту «Море-96» (30 липня – 1 серпня 1996), указом президента від 17 серпня 1996 року. Святкування дня ВМС стало всенародним оглядом бойової готовності українського флоту.

Згодом, згідно з указом президента Віктора Ющенка від 24 березня 2006 року, День Військово-морських сил ЗСУ відзначався щорічно в першу неділю липня. З 2012 року почали відзначати в останню неділю липня. У 2015 році ми знову повернулися до святкування Дня Військово-морських сил в першу неділю липня.

Нині, у зв'язку з російською окупацією Криму, штаб ВМС України розташований в Одесі.