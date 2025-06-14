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Мирні переговори. Зеленський пояснив, що пропонують росіяни і чому це неприйнятно

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Мирні переговори. Зеленський пояснив, що пропонують росіяни і чому це неприйнятно
фото: Офіс президента

На думку президента, росіяни самі розуміють, що висувають неприйнятні умови і тому лише затягують процес перемовин

Україна не може прийняти так званий меморандум РФ, бо це ультиматум. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Ультиматум руських, який вони передали, так званий меморандум – вони самі розуміють, що вони нам передали. Коли вони були під Києвом, в найскладнішій ситуації для нас, від них був цей ультиматум. Але зараз ми не в тих умовах і не в тих складнощах, в яких ми були на початку війни. Це не значить, що немає втоми», – розповів він.

Також глава держави додав, що росіяни просто затягують процес перемовин.

«Вони зрозуміли, що обміни непогано йдуть, вони повертають своїх, віддають наших. В принципі, вони мають для себе тут позитив. Для них це нормально, це затягування процесу і це дає можливість завдяки голосам, які їх підтримують в США, давати сигнал Білому Дому, щоб він не вводив санкції. Тобто гра така. І також ця гра і з Мідл Іст, із Китаєм, і з бразильцями і тощо, показуючи всім: дивіться, ми за розмови, ми просто не можемо поки що знайти з Україною порозуміння, бо українці не хочуть йти на компроміс, що не є правдою. Бо ультиматум не є компромісним», – каже президент.

Зеленський додав, що Україна не піде на ультиматум, бо це її знищить.

Для того, щоб завершити війну потрібні сильні різкі кроки Трампа.

Нагадаємо, раніше президент розповів, що Україна та Росія домовляться про третій раунд переговорів лише після завершення великого обміну полоненими.

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Теги: переговори Володимир Зеленський війна росія Україна

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