Україна та Данія спільно вироблятимуть далекобійні дрони й ракети за межами країни

Зеленський: Данія також стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних безпілотників і ракет за межами України

Україна та Данія запустять спільне виробництво далекобійних дронів і ракет за межами України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість з Данією щодо запуску спільного виробництва далекобійних безпілотників і ракет за межами України. Про це він заявив після зустрічі з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Гаазі, пише «Главком».

Під час зустрічі лідери обговорили розвиток оборонного співвиробництва, зосередившись на виробництві зброї як в Україні, так і в Данії. Зеленський особливо відзначив ефективність данської моделі співпраці.

Цього року Данія виділить €1,26 млрд для українського виробництва дронів дальнього радіуса дії. Ця значна інвестиція підкреслює стратегічне партнерство між країнами.

«Данія також стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних безпілотників і ракет за межами України», – наголосив Зеленський.

Окрім цього, обговорювалися актуальні потреби українських військових та можливості для збільшення допомоги в цьому напрямку.

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен також обмінялися думками щодо планів на данське головування в Раді ЄС, яке розпочнеться вже 1 липня. Головним фокусом буде швидке просування України на євроінтеграційному треку та відкриття всіх переговорних кластерів.

Глава української держави підкреслив готовність України до цього процесу та висловив сподівання на данське лідерство, підтримку та хороші результати.

«Дякуємо вам за оборонну та політичну підтримку. За прихисток для наших людей. Ми дуже розраховуємо на ваше головування в ЄС», – зазначив Володимир Зеленський.

Метте Фредеріксен, зі свого боку, запевнила в продовженні підтримки України та наголосила на важливості координації спільних дій для досягнення максимальних результатів під час головування Данії в Раді Європейського Союзу.

Нагадаємо, Держаний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп наразі не підтримає прохання європейських лідерів посилити санкції проти Росії, мотивуючи це бажанням зберегти простір для переговорів щодо мирної угоди з Україною. Ця заява прозвучала у середу, 25 червня, на полях саміту НАТО, де президент України Володимир Зеленський та інші європейські лідери сподівалися переконати Трампа запровадити додаткові обмежувальні заходи проти Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

Марко Рубіо пояснив логіку адміністрації: «Якщо ми зробимо те, чого всі тут хочуть, а саме прийдемо та розтрощимо їх ще більшими санкціями, ми, ймовірно, втратимо можливість розмовляти з ними про припинення вогню, і хто тоді з ними розмовлятиме?»