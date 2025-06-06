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Українська делегація доповіла Зеленському про результати візиту до США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Українська делегація доповіла Зеленському про результати візиту до США
Українські посадовці говорили з американцями про оборонну підтримку та санкції проти Росії
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Делегація, яку очолювала міністерка економіки Юлія Свириденко, мала зустрічі на всіх рівнях

Українська делегація доповіла президенту Володимиру Зеленському про результати поїздки до США. Посадовці представили партнерам справжні наміри російського керівництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента.

Українські дипломати говорили з американцями про оборонну підтримку, санкції проти Росії, дипломатичні перспективи, а також захист свободи й протидія російській дезінформації.

«Попри багатослівʼя на перемовинах і в медіа російська армія готується до подальших бойових дій і можливості розширити війну. Також представили інформацію про спроможності російського воєнного виробництва й заробітки Росії від нафти та інших джерел, які повинні бути обмежені заради миру», – каже президент.

За словами Зеленського, делегація мала «хороші» зустрічі на всіх рівнях: адміністрація президента США, Державний департамент, Конгрес, громадські діячі та аналітичні центри, медіа. «Готуємо нові спільні політичні та економічні кроки. Цінуємо ту силу, із якою законопроєкт сенаторів Грема і Блюменталя щодо санкції проти Росії та її спільників за війну може реально наблизити мир», – додав він.

Як зазначив президент, він провів підготовчу нараду з дипломатами щодо заходів, які заплановані на червень, зокрема у Європі, «Великої сімки» та партнерів в інших частинах світу. «Все для того, щоб Україна зберігала незалежність і щоб наша українська стійкість була впевненою», – підсумував президент.

Нагадаємо, українська делегація, яку очолювала міністерка економіки Юлія Свириденко, поїхала до США. За словами Єрмака, у складі делегації була також команда Міністерства оборони та Офісу президента. У Вашингтоні вони мали «просувати важливі для України питання».

Як повідомлялося, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Глава Банкової запросив Віткоффа до України. Також Єрмак разом з українськими посадовцями зустрівся у Вашингтоні зі спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

До слова, фото президента України Володимира Зеленського та віце-президента США Джей Ді Венса висить у Білому домі.

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Теги: США Володимир Зеленський переговори

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