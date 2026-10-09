Зеленський призначив Качку представником України при ЄС

До оновлення уряду Качка був віцепремʼєр-міністром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції

У липні президент анонсував призначення Качки

Президент Володимир Зеленський призначив Тараса Качку представником України при ЄС та Європейському співтоваристві з атомної енергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №1034/2026.

«Призначити Качку Тараса Андрійовича представником України при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії», – йдеться в указі.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч із Тарасом Качкою, під час якої обговорив подальшу роботу України на євроінтеграційному напрямку. Тоді глава держави анонсував призначення Качки представником України при Європейському Союзі.

«Очікуємо на рішення ще по чотирьох кластерах. Вважаю, що Тарас найбільш ефективно зможе це реалізувати в представництві України в ЄС – в Брюсселі», – зазначив президент.

Раніше Качка був віцепремʼєр-міністром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції.