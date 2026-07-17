Зеленський провів зустріч із Тарасом Качкою та анонсував його нове призначення

Президент подякував Качці за роботу в уряді та взаємодію України з європейськими інституціями

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч із Тарасом Качкою, під час якої обговорив подальшу роботу України на євроінтеграційному напрямку.

За її підсумками глава держави анонсував призначення Качки представником України при Європейському Союзі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис президента.

За словами Зеленського, він подякував Качці за роботу в уряді та взаємодію України з європейськими інституціями. Президент зазначив, що після відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС необхідно активізувати роботу над проходженням уже відкритих напрямів, а також посилити комунікацію з інституціями Євросоюзу та урядами держав-членів для відкриття ще чотирьох переговорних кластерів.

«Очікуємо на рішення ще по чотирьох кластерах. Вважаю, що Тарас найбільш ефективно зможе це реалізувати в представництві України в ЄС – в Брюсселі», – зазначив президент.

Зеленський повідомив, що Качка також поєднуватиме роботу представника України при ЄС із виконанням функцій торговельного представника України в межах двосторонніх торговельних угод із ключовими партнерами. За словами глави держави, урядовці та дипломатична команда Офісу президента сприятимуть виконанню визначених для нього завдань.

До слова, Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів України.