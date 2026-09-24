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«Не хочеш, але мусиш». Зеленський зізнався, що не завжди хотів ухвалювати певні рішення

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Не хочеш, але мусиш». Зеленський зізнався, що не завжди хотів ухвалювати певні рішення
Зеленський розповів про свої помилки за роки повномасштабної війни
скриншот з відео

Президент визнав, що за роки повномасштабної війни припустився багатьох помилок, однак не уточнив, про які саме рішення йдеться

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час повномасштабної війни йому доводилося ухвалювати рішення, яких він сам не хотів. Глава держави також визнав, що за цей час припустився багатьох помилок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Зеленського The Wall Street Journal.

Наприкінці розмови головна редакторка The Wall Street Journal Емма Такер запитала президента, як він справляється зі стресом після кількох років повномасштабної війни. «Не знаю. Я не впевнений, що справді з ним справляюсь», – відповів президент.

Зеленський зазначив, що намагається виконувати свою роботу так, щоб після завершення війни та президентства мати можливість залишитися жити у своїй країні та спокійно ходити її вулицями.

Водночас глава держави визнав, що протягом війни припускався багатьох помилок. За його словами, це пов'язано з великою кількістю рішень і домовленостей, якими президенту доводиться займатися щодня.

«Звичайно, я роблю помилки. Під час війни ти робиш дуже багато помилок. Чому? Тому що ти маєш... Як там каже президент Трамп? Make a deal? Тобі доводиться укладати сотні угод щодня», – сказав він.

Зеленський пояснив, що частина таких рішень є складною та чутливою. Іноді, за словами президента, йому доводиться робити те, чого він сам не хоче. «Іноді ти знаєш, що навіть не хочеш цього робити, але мусиш», – додав Зеленський.

Водночас президент не уточнив, які саме рішення, ухвалені ним протягом повномасштабної війни, він вважає помилковими або небажаними.

Зеленський також розповів про роль людей у тому, як він витримує навантаження під час війни. «Все обертається навколо людей. Люди дають тобі енергію жити. А є люди, яких ти ненавидиш, – і вони забирають усю твою енергію», – сказав президент.

Нагадаємо, раніше під час виступу на засіданні Генеральної Асамблеї ООН Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна «нульовим пацієнтом», заявивши, що чим більше свободи дій він має, тим небезпечнішим стає світ.

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Теги: Володимир Зеленський війна

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