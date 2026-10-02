Зеленський назвав головну мету Путіна перед виборами у США

Президент попередив, що з наближенням голосування Кремль діятиме ще активніше, аби надіслати сигнал Вашингтону

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагатиметься максимально посилити ескалацію війни напередодні проміжних виборів у США. На думку українського лідера, Кремль прагне продемонструвати свою силу передусім Сполученим Штатам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Зеленського іспанському виданню El País.

«Тактика Путіна полягає в максимально можливій ескалації конфлікту, і він це зробить. А з наближенням проміжних виборів Трампа він робитиме це ще активніше», – заявив Зеленський.

За словами президента, російські війська намагаються втягнути Україну в хаос та деморалізувати населення. Серед цілей ворога – логістика, зокрема постачання товарів першої необхідності, таких як продукти харчування та медичні засоби.

Зеленський вважає, що подальше посилення російських дій можна прогнозувати з огляду на сигнали, які надходять із Кремля.

«Світ може довіряти сигналам Кремля і тому, що Путін посилюватиме свої дії з наближенням виборів, щоб продемонструвати свою силу», – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що Москва насамперед намагається продемонструвати свою силу Сполученим Штатам. За його словами, Росія не вважає Європу та запроваджені проти неї санкції достатнім стримувальним фактором.

«Росія не боїться європейців, не страждає від санкцій і, звісно, спрямовує свої послання насамперед до Сполучених Штатів», – заявив президент.

Окремо Зеленський розповів про мету російських атак на Київ. За його словами, Москва прагне змусити українців залишати столицю. Подібне завдання російське керівництво ставило перед собою ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

«Їхня мета – змусити українців залишити Київ. Вони справді прагнули цього ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Пам’ятаєте, у 2022 році це було їхнім завданням? Змусити людей – пересічних громадян – покинути столицю, щоб показати: немає столиці – немає й країни», – сказав Зеленський.

Водночас президент наголосив, що Україна – це не лише Київ, хоча столиця «залишається міцною». Він також зазначив, що влада шукає додаткові кошти для забезпечення потреб країни, проте наявних ресурсів усе одно недостатньо.

Зеленський також звернув увагу на можливості Росії обходити західні санкційні обмеження. За його словами, цьому сприяє співпраця Москви з Китаєм, Індією та іншими державами.

Проміжні вибори до Конгресу США заплановані на 3 листопада 2026 року. За їхніми результатами визначиться розстановка сил у Палаті представників та Сенаті на наступні два роки.