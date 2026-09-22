МВФ допоможе Україні забезпечити фінансову стійкість наступного року – Зеленський

Під час переговорів сторони також обговорили виконання Україною зобов’язань перед міжнародними партнерами

Президент заявив, що Росія намагається максимально ускладнювати роботу українського бізнесу

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. За словами глави держави, МВФ допоможе Україні знайти частину коштів, необхідних для фінансової стійкості країни у 2027 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

«МВФ допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в наступному році. Дякую за це рішення», – зазначив президент.

Під час переговорів сторони також обговорили виконання Україною зобов’язань перед міжнародними партнерами. Зеленський наголосив на важливості ухвалення Верховною Радою необхідних законів.

За його словами, парламент уже проголосував за частину відповідних рішень, а до кінця року планують ухвалити всі інші закони, необхідні для отримання фінансової підтримки. Окремо Зеленський поінформував Георгієву про безпекову ситуацію в Україні та зміну тактики російських повітряних атак.

Президент заявив, що Росія намагається не лише завдавати ударів по людях та інфраструктурі, а й максимально ускладнювати роботу українського бізнесу та державних установ. Саме тому, за його словами, макрофінансова підтримка залишається важливою для української економіки.

«Дякую за всі програми підтримки з боку МВФ, які допомагають нашій економіці вистояти», – наголосив Зеленський. Україна продовжує співпрацю з МВФ у межах програм фінансової підтримки та виконує взяті перед Фондом зобов’язання.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається завершити війну проти Росії до зими за допомогою президента США Дональда Трампа. Про це глава держави сказав під час зустрічі з американським лідером у Нью-Йорку/