Генсек НАТО пояснив, чому Альянс приховує умови застосування статті 5

Частина способів реагування НАТО на гібридні загрози залишається непублічною, щоб противники не знали про можливості Альянсу

Стаття 5 Північноатлантичного договору навмисно сформульована так, щоб потенційні противники НАТО не могли точно визначити умови її застосування. Альянс також не розкриває всі способи, якими може відповісти на гібридні загрози. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє «Главком».

За словами генсека, неоднозначність формулювань статті 5 є свідомою. Саме тому НАТО не повідомлятиме, чи вважатиме той чи інший конкретний інцидент підставою для застосування механізму колективної оборони.

«Стаття 5 навмисно сформульована неоднозначно, тому ми ніколи точно не скажемо, чи була вона застосована», – заявив Рютте.

Генсек НАТО також наголосив, що Альянс має необхідні можливості для реагування на гібридні загрози. При цьому частина заходів не розголошується.

«Ми не хочемо робити наших противників обізнанішими. Але щодо гібридних загроз дозвольте запевнити: у нас є всі необхідні варіанти реагування. Деяких із них ви не побачите, оскільки вони просто не є публічними», – сказав він.

Стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає принцип колективної оборони. Збройний напад на одну або кілька держав-членів НАТО розглядається як напад на всіх членів Альянсу.

Стаття 5 Північноатлантичного договору закріплює принцип колективної оборони НАТО. Збройний напад на одну або кілька держав-членів Альянсу вважається нападом на всіх, після чого кожна країна НАТО має надати допомогу, яку вважатиме необхідною, зокрема із застосуванням збройної сили.

Нагадаємо, Європейський Союз готує власний механізм реагування на загрози, аналогічний четвертій статті Північноатлантичного договору. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті.

За її словами, Європі потрібні спільні правила реагування на інциденти, які ще не є збройною агресією, але вже становлять очевидну загрозу національній безпеці держав. Йдеться, зокрема, про кібератаки, диверсії, підпали та вторгнення безпілотників у повітряний простір.

Фон дер Ляєн запропонувала створити «європейську четверту статтю» або надзвичайний протокол безпеки. У разі активації такого механізму однією з держав-членів країни ЄС мають збиратися для координації спільної відповіді, стримування подальшої ескалації та мінімізації наслідків інциденту.

Президентка Єврокомісії пов'язала необхідність нового механізму зі зростанням гібридних загроз у Європі. За її словами, Росія продовжує агресію проти України, а кількість небезпечних інцидентів у європейських країнах збільшується.