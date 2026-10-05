Зеленський звернувся до освітян і розповів про майбутнє України

Президент наголосив на ролі знань, навичок і цінностей у формуванні наступних поколінь

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників освіти з професійним святом та наголосив на їхній ролі у формуванні майбутнього держави. За його словами, саме наступні покоління та знання українців визначатимуть розвиток країни, повідомляє «Главком».

Зеленський зазначив, що з нагоди Дня працівників освіти відзначив українських освітян державними нагородами. Він також особисто привітав учителів, викладачів та всіх працівників української освіти.

«Хотів особисто привітати усіх вчителів, усіх працівників і працівниць української освіти, усіх, хто виховує, навчає і дійсно формує наше майбутнє, майбутнє України, яке передусім саме в наших людях, у наших наступних поколіннях», – сказав президент.

За словами Зеленського, важливими складовими майбутнього України є не лише знання, а й навички та цінності, які отримують діти й молодь.

«У знаннях наших людей, у навичках, цінностях, в умінні працювати разом та підтримати такі відносини в нашому суспільстві, такі правила, які робитимуть суспільство більш згуртованим», – зазначив глава держави.

Президент також побажав, щоб українські діти та всі громадяни якнайшвидше змогли повернутися до звичного освітнього процесу – у мирі та безпеці.

«Ще раз вітаю вас із професійним святом і бажаю, щоб усі наші люди, усі наші діти якнайшвидше змогли повернутись до звичної освіти – у мирі, у безпеці, із гарантованим майбутнім. Працюємо всі заради цього», – сказав Зеленський.

Напередодні Дня працівників освіти президент також відвідав один із ліцеїв на Київщині, де поспілкувався з учнями та вчителями. Через загрозу російських ударів уроки того ранку проводили в укритті.

Під час зустрічі окремо обговорили грошове забезпечення освітян та житлові питання. Зеленський доручив розглянути можливість розширення державних житлових програм для працівників освіти.

Також ішлося про матеріальне забезпечення шкіл, оновлення навчальних програм і поповнення бібліотек сучасними книжками. Президент наголосив, що навіть під час війни держава має знаходити додаткові кошти на освіту дітей.

Окремим указом від 2 жовтня Зеленський відзначив державними нагородами працівників освіти за внесок у розвиток національної освіти, підготовку фахівців, педагогічну діяльність і професіоналізм.

Варто нагадати, що уряд ухвалив пакет рішень для реалізації змін у професійній освіті. За словами прем'єра Сергія Корецького, ключове завдання – готувати кваліфікованих спеціалістів, яких потребують ринок праці та економіка країни.