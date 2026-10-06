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Секретар РНБО Клименко отримав нове призначення від Зеленського

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Секретар РНБО Клименко отримав нове призначення від Зеленського
Секретар РНБО Ігор Клименко отримав нове призначення
фото: Офіс Президента

Секретар РНБО очолив консультативний орган, який аналізує державну політику в енергетичній сфері та готує пропозиції для Ради нацбезпеки

Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Відтепер він має сформувати персональний склад консультативного органу та погодити його з главою держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідний указ президента.

Зеленський вніс зміни до указу від 29 травня 2020 року №206/2020 «Про Раду експертів з питань енергетичної безпеки».

Секретар РНБО Клименко отримав нове призначення від Зеленського фото 1
скришот із president.gov.ua

Рада експертів є консультативним органом РНБО. Вона аналізує державну політику в енергетичній сфері та оцінює її ефективність. Зокрема, до сфери її роботи належать питання енергозбереження, розвитку відновлюваних джерел енергії та використання альтернативних видів палива.

За результатами роботи експерти готують пропозиції для Ради національної безпеки і оборони. Персональний склад Ради має затвердити її голова після погодження з президентом.

Нагадаємо, Ігор Клименко став секретарем РНБО 3 серпня 2026 року. Тоді Зеленський звільнив із цієї посади Рустема Умєрова, якого призначив головою Служби зовнішньої розвідки.

До переходу в РНБО Клименко понад три роки очолював Міністерство внутрішніх справ. Міністром він став у лютому 2023 року після загибелі Дениса Монастирського. 

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Теги: РНБО Ігор Клименко

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