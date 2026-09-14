Зеленський призначив нового керівника центру кібербезпеки: що відомо

Ігор Клименко став секретарем РНБО в серпні 2026 року

Секретар РНБО очолив Національний координаційний центр кібербезпеки

Президент Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Відповідний указ глава держави підписав 14 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт президента України.

Указом №906/2026 Зеленський вніс зміну до документа від 7 червня 2016 року №242/2016 «Про Національний координаційний центр кібербезпеки», призначивши Клименка керівником центру. Указ набирає чинності з дня опублікування.

Національний координаційний центр кібербезпеки працює при РНБО. Посаду його керівника раніше обіймав секретар Ради Рустем Умєров, якого призначили на неї у 2025 році.

Що відомо про Ігоря Клименка

Ігор Клименко став секретарем РНБО в серпні 2026 року. До цього він був міністром внутрішніх справ України.

фото: Вікіпедія

Після призначення секретарем РНБО Клименко серед першочергових завдань назвав посилення координації між складовими сектору безпеки й оборони, контроль за виконанням рішень Ради, стратегічне прогнозування нових загроз, а також реагування на виклики у сфері кібербезпеки та протидії дезінформації.

Раніше Зеленський пояснював, що очікує від нового секретаря РНБО посилення координації сектору безпеки та контролю за виконанням рішень Ради.

Нагадаємо, 3 серпня Зеленський призначив Ігоря Клименка секретарем РНБО – до цього посаду обіймав Рустем Умєров, якого президент згодом призначив головою Служби зовнішньої розвідки України.