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Зеленський призначив нового керівника центру кібербезпеки: що відомо

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Зеленський призначив нового керівника центру кібербезпеки: що відомо
Ігор Клименко став секретарем РНБО в серпні 2026 року
фото: Офіс президента України

Секретар РНБО очолив Національний координаційний центр кібербезпеки

Президент Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Відповідний указ глава держави підписав 14 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт президента України.

Указом №906/2026 Зеленський вніс зміну до документа від 7 червня 2016 року №242/2016 «Про Національний координаційний центр кібербезпеки», призначивши Клименка керівником центру. Указ набирає чинності з дня опублікування.

Національний координаційний центр кібербезпеки працює при РНБО. Посаду його керівника раніше обіймав секретар Ради Рустем Умєров, якого призначили на неї у 2025 році.

Що відомо про Ігоря Клименка

Ігор Клименко став секретарем РНБО в серпні 2026 року. До цього він був міністром внутрішніх справ України.

Зеленський призначив нового керівника центру кібербезпеки: що відомо фото 1
фото: Вікіпедія

Після призначення секретарем РНБО Клименко серед першочергових завдань назвав посилення координації між складовими сектору безпеки й оборони, контроль за виконанням рішень Ради, стратегічне прогнозування нових загроз, а також реагування на виклики у сфері кібербезпеки та протидії дезінформації.

Раніше Зеленський пояснював, що очікує від нового секретаря РНБО посилення координації сектору безпеки та контролю за виконанням рішень Ради.

Нагадаємо, 3 серпня Зеленський призначив Ігоря Клименка секретарем РНБО – до цього посаду обіймав Рустем Умєров, якого президент згодом призначив головою Служби зовнішньої розвідки України.

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Теги: Рустем Умєров Ігор Клименко Офіс президента президент Володимир Зеленський

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