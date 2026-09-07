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Програма Freyja. Зеленський анонсував зустрічі із партнерами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Програма Freyja. Зеленський анонсував зустрічі із партнерами
Клименко та Зеленський провели зустріч
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: Найближчим часом відбудуться зустрічі з партнерами на рівні держав і компаній

Сьогодні, 7 вересня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Ігоря Клименка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Готуємо розгляд питань на Ставку. Найближчим часом відбудуться зустрічі з партнерами на рівні держав і компаній, які залучені до розробки спільної антибалістичної програми Freyja», – йдеться у повідомленні.

Програма Freyja. Зеленський анонсував зустрічі із партнерами фото 1
фото: Володимир Зеленський/Telegram
Програма Freyja. Зеленський анонсував зустрічі із партнерами фото 2
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Також Зеленський підкреслив, що триває робота для розвитку українських додаткових дипстрайкових спроможностей. «За підсумками відповідної роботи відбудеться розгляд на Ставці. Секретар РНБО забезпечує контроль за виконанням рішень, і важливо, щоб попередні наші рішення щодо протидії російським ударним дронам та прискорення відповідних виробничих процесів спрацювали на 100 відсотків», – додав він.

«Вдячний усім розробникам і виробникам за фаховий підхід. Окремо сьогодні Ігор Клименко доповів щодо змін у роботі апарату РНБО, залучення необхідних ресурсів і кадрових питань. Дякую!», – підсумував президент.

Нагадаємо, Україна планує отримати мінімально життєздатний прототип нової європейської системи протибалістичної оборони під кодовою назвою Freyja вже у першій половині наступного року.

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Теги: Володимир Зеленський РНБО Ігор Клименко

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