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Зеленський вивів ексгенпрокурора Кравченка зі складу РНБО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський вивів ексгенпрокурора Кравченка зі складу РНБО
Руслан Кравченко втратив місце у складі РНБО
колаж: glavcom.ua

Глава держави підписав указ про зміну персонального складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський вивів колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка зі складу Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ глава держави підписав 28 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №970/2026.

Зеленський частково змінив склад Ради національної безпеки і оборони, затверджений у липні 2025 року. «На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року №501/2025 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» (із наступними змінами) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Р. Кравченка», – йдеться в документі.

Зеленський вивів ексгенпрокурора Кравченка зі складу РНБО фото 1
скриншот із president.gov.ua

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора проводить службове розслідування щодо обставин організації та здійснення закордонного відрядження Руслана Кравченка.

У межах розслідування перевіряється дотримання встановленого порядку оформлення та здійснення відрядження, а також обставини, які могли сприяти можливим порушенням.

7 вересня 2026 року колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про рішення подати у відставку з посади генерального прокурора. Він назвав це політичним рішенням. Заява пролунала на тлі скандалу навколо операції «Карфаген» та затримання співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.

14 вересня стало відомо про його виїзд до Франції у службове відрядження. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генерального прокурора, і того ж дня Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора.

Після звільнення з посади генпрокурора Кравченко залишався прокурором Офісу генпрокурора. Його службове відрядження завершилося 18 вересня, однак 21 вересня він не вийшов на роботу. 21 вересня Кравченко подав заяву про звільнення з органів прокуратури. Виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський підписав відповідний наказ.

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Теги: Володимир Зеленський РНБО Руслан Кравченко

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