Коваленко залишає посаду керівника Центру протидії дезінформації

Він продовжить працювати у сфері національної безпеки

Андрій Коваленко йде з посади керівника Центру протидії дезінформації при РНБО. Президент України Володимир Зеленський прийняв його заяву на звільнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Коваленка у Telegram.

«Дякую президенту України Володимиру Зеленському за те, що прийняв мою заяву на звільнення», – написав Коваленко.

За його словами, три роки роботи у Центрі стали «довгим шляхом». Коваленко зазначив, що разом із командою вдалося розбудувати сильну інституцію, розвинути медійні продукти для протидії дезінформації та формування українського порядку денного, а також посилити взаємодію з міжнародними партнерами.

«Для мене настав час рухатися далі. Радий цьому», – заявив він.

Водночас Коваленко наголосив, що продовжить працювати у сфері національної безпеки та когнітивного протиборства з Росією. Він також повідомив, що його особисті сторінки у соцмережах продовжать працювати та стануть активнішими, ніж під час перебування на посаді.

«Центру протидії дезінформації РНБО – лише успіхів. Чудова команда, яка точно зробить ще багато для держави. Продовжуємо рух», – підсумував Коваленко.

Центр протидії дезінформації — це робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, створений у 2021 році для протидії загрозам в інформаційній сфері. Офіційно Центр займається моніторингом інформаційного простору, виявленням дезінформації, протидією пропаганді, деструктивним інформаційним кампаніям і спробам маніпулювання громадською думкою.

Нагадаємо, Андрія Коваленка було призначено керівником Центру протидії дезінформації при РНБО 26 січня 2024 року. До цього Коваленко працював заступником керівника ЦПД.

Коваленко має досвід роботи в медіа: був журналістом газети «Сегодня», працював у виданнях «Коментарі», «Еспресо» та Depo.ua, де згодом став головним редактором. Також він є лейтенантом ЗСУ.