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Підготовка до зими. Зеленський провів засідання РНБО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Підготовка до зими. Зеленський провів засідання РНБО
Президент назвав три пріоритети для проходження зими
фото: скриншот з відео

Президент: На жаль, є відставання в частині міст і регіонів

Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо виконання визначених планів стійкості для областей і громад. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«На жаль, є відставання в частині міст і регіонів. Персональна відповідальність за те, щоб це надолужити й виконати плани стійкості», – наголосив український лідер.

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Зеленський наголосив, що є три пріоритети для проходження зими: посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення потрібної кількості та якості укриттів і бомбосховищ та збільшення антибалістичних спроможностей.

«Вдячний тим посадовцям і представникам органів місцевого самоврядування, які дійсно дбають про українців та свої громади», – додав глава України.

Напередодні Володимир Зеленський анонсував спеціальний формат засідання РНБО. 

До слова, наступна зима може стати складною для української енергосистеми через наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі. Найбільший ризик виникне у разі тривалого зниження температури до -10°C і нижче.

Аналітики вважають, що Путін може готувати масштабний зимовий наступ проти України, щоб компенсувати військові невдачі та перекрити дедалі більший внутрішній тиск у РФ. Припускається, що цього разу під ударом опиниться не лише енергетична система України. Для максимального ускладнення військової логістики та цивільного життєзабезпечення російська армія може атакувати залізничну та водну інфраструктуру.

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Теги: РНБО Володимир Зеленський

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