Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Андрій Богдан керував Офісом президента з червня 2019 року до лютого 2020 року

Андрій Богдан хоче скасувати персональні санкції, запроваджені РНБО

Перший керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан подав позов до Верховного суду щодо визнання протиправним та скасування указу глави держави від 2 травня №358. Як повідомляє «Главком», експосадовець добивається скасування персональних санкцій, які проти нього запровадила Рада національної безпеки і оборони. А президент ввів у дію вказане рішення РНБО.

дані: Судова влада України

Ідеться про 17 видів спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів терміном на десять років.

дані: Державний реєстр санкцій

Окремо РНБО запровадило безстрокові санкції щодо Андрія Богдана у частині позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення. Згідно з відкритими даними, ексглава Офісу президента володіє почесним званням «Заслужений юрист України» і нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів.

Відповідачем у справі є президент Володимир Зеленський. Рада нацбезпеки і оборони разом зі Службою безпеки (виступила ініціатором введення санкцій проти Андрія Богдана) проходять у справі як третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача.

Нагадаємо, Андрій Богдан – колишній голова Офісу президента й соратник Зеленського, вважався його другом. Проте, після звільнення у лютому 2020 року, він критикував президента.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав укази, що вводять у дію рішення РНБО про масштабне розширення санкційних списків. Під удар потрапили суб'єкти, які забезпечують російську армію високотехнологічним озброєнням, допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження та причетні до незаконного будівництва у Криму.

Як відомо, 13 вересня 2026 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти Юлії Мендель. Обмежувальні заходи запроваджено строком на 10 років. Вони, зокрема, передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій та запобігання виведенню капіталів за межі України.