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Умєров назвав пріоритети на новій посаді очільника розвідки

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Умєров назвав пріоритети на новій посаді очільника розвідки
Новий очільник Служби зовнішньої розвідки України
фото: Рустем Умєров / Facebook

Керівник СЗР пообіцяв зосередитися на реалізації Drone Deal та антибалістичної програми Freya

Новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров заявив, що на новій посаді зосередиться на розвитку міжнародної співпраці, посиленні спроможностей відомства та реалізації стратегічних оборонних ініціатив президента. Про це він повідомив у Facebook після призначення на посаду, пише «Главком».

Умєров подякував президенту Володимиру Зеленському за довіру та наголосив, що Служба зовнішньої розвідки має всі можливості стати ще ефективнішим інструментом захисту національних інтересів держави.

Міжнародна співпраця

За словами новопризначеного очільника СЗР, за останні роки Україна розбудувала взаємодію зі США, Британією, Норвегією, країнами Європейського Союзу, Близького Сходу та Перської затоки, Туреччиною й державами Південного Кавказу. Саме цю мережу партнерств Умєров має намір використати для подальшого розвитку безпекової, розвідувальної та оборонної співпраці.

Оборонні проєкти

Окремим напрямом роботи Умєров назвав реалізацію стратегічних ініціатив президента – зокрема формату Drone Deal, в межах якого Україна вже уклала угоди про співпрацю у безпілотній сфері з кількома партнерами, та антибалістичної програми Freya, яку Київ розробляє спільно з європейськими союзниками. За словами Умєрова, обидва проєкти мають посилити оборонні й безпекові спроможності України та її партнерів.

«Команда Служби зовнішньої розвідки України заслуговує на ще більші можливості для реалізації свого потенціалу. Моє завдання – посилити її спроможності, забезпечити необхідні ресурси та створити всі умови для максимально ефективної роботи», – зазначив новий керівник відомства.

Насамкінець Рустем Умєров подякував колективу Служби зовнішньої розвідки за службу державі та висловив переконання, що спільними зусиллями відомство зможе зробити ще більше для безпеки людей і країни.

Нагадаємо, Умєрова призначили головою СЗР 3 серпня – президент звільнив його з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони й доручив очолити відомство, яке з лютого 2026 року залишалося без постійного керівника.

До слова, того ж дня секретарем РНБО замість Умєрова став колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Теги: розвідка міністр Україна президент Ігор Клименко Рустем Умєров

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