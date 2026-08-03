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Зеленський назвав нового секретаря РНБО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський назвав нового секретаря РНБО
Ігор Клименко раніше очолював Міністерство внутрішніх справ України
фото: Офіс Президента

Новий секретар відповідатиме за координацію сектору безпеки та контроль виконання рішень

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку очолити Раду національної безпеки і оборони України. Про це президент заявив під час наради з послами, передає кореспондент «Главкома».

Відповідні кадрові рішення глава держави оформив указами. Зокрема, указом №693/2026 Зеленський звільнив Рустема Умєрова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України згідно з поданою ним заявою. Після цього указом №694/2026 президент призначив Ігоря Клименка секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Зеленський назвав нового секретаря РНБО фото 1
фото: president.gov.ua
Зеленський назвав нового секретаря РНБО фото 2
фото: president.gov.ua

За словами президента, кандидатуру Клименка обрали через його значний досвід координації роботи сектору безпеки та оборони. Зеленський зазначив, що Клименко також ефективно проявив себе під час роботи минулої зими, забезпечуючи стійкість держави та допомогу українцям в умовах повномасштабної війни.

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Президент наголосив, що головним завданням нового секретаря РНБО стане координація всіх складових сектору безпеки й оборони, а також щоденний контроль за виконанням рішень, ухвалених Радою національної безпеки і оборони.

Володимир Зеленський також анонсував подальші кадрові зміни у безпековому блоці, наголосивши на необхідності посилення ефективності державних інституцій в умовах війни.

Нагадаємо, раніше президент повідомив про кадрові зміни у Службі зовнішньої розвідки. Новим керівником СЗР став Рустем Умєров, який до цього обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Рішення про призначення Умєрова має завершити тривалий період, протягом якого Служба зовнішньої розвідки працювала без постійного керівника.

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Теги: РНБО кадрові зміни Володимир Зеленський Ігор Клименко

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