Росія намагається вивести українців на протести: Центр протидії дезінформації розкрив мету кампанії

Українців закликають не піддаватися на ворожі маніпуляції та довіряти тільки верифікованим джерелам інформації

В український інфопростір ворог активно вкидає та тиражує заклики виходити на Майдан

Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України фіксує в соцмережах масштабну інспіровану РФ інформаційну кампанію із закликами до українців виходити на акції протесту та дестабілізації ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву відомства.

В український інфопростір активно вкидають та тиражують заклики виходити на Майдан та вимагати від влади «негайного укладання миру», «скасування мобілізації», «негайних виборів» тощо. В якості «лідерів протесту» подаються нібито українські військовослужбовці.

«За отриманими розвідувальними даними, в такий спосіб Росія намагається втягнути українських військових у протестні акції для внутрішньої дестабілізації та підриву обороноздатності України», – ідеться в заяві ЦПД.

Центр закликав українців не піддаватися на ворожі маніпуляції та довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

Раніше Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Путіну терор Києва та області.

Також Центр протидії дезінформації зафіксував скоординовану інформаційну атаку ворога, спрямовану на дискредитацію Головного управління розвідки Міноборони.