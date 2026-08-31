Зеленський увів у дію план стійкості регіонів: Україна готується до важкої зими

РНБО окремо попередило керівників областей, Києва, міських голів, підприємств та установ про особисту відповідальність

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо виконання комплексних планів стійкості регіонів та схвалення окремого плану для Києва. Документ має забезпечити стабільне проходження опалювального сезону 2026/2027 років в умовах російських атак, повідомляє «Главком».

РНБО окремо попередила керівників областей, Києва, міських голів, підприємств та установ про особисту відповідальність за невиконання передбачених планами заходів. Київського міського голову також окремо попередили про відповідальність за підготовку столиці до опалювального сезону. Частина рішення РНБО має гриф «Для службового користування», тому у відкритому доступі оприлюднено не всі положення плану.

скриншот Указу президента України

Однією з ключових вимог стало збільшення до початку зими на 20% резервного живлення для об'єктів життєзабезпечення. Йдеться, зокрема, про системи тепло- та водопостачання.

Місцева влада також має забезпечити фактично наявний запас пального щонайменше на два тижні для стабільної роботи критичних об'єктів. Окремо передбачене облаштування незалежного резервного живлення у багатоквартирних будинках.

До початку опалювального сезону підприємства теплової та електричної генерації повинні захистити критичні елементи своїх об'єктів щонайменше першим рівнем інженерного захисту. Також вони мають створити запаси обладнання, комплектуючих і матеріалів для аварійних ремонтів.

Крім того, області та Київ протягом місяця мають провести командно-штабні навчання щодо реагування на можливі надзвичайні ситуації на об'єктах тепло-, електро-, газо- та водопостачання.

Окремо уряд має подбати про відновлення та поповнення рухомого складу «Укрзалізниці», зокрема локомотивів, пошкоджених або втрачених через російську агресію. Серед можливих механізмів названі державна та міжнародна фінансова допомога, спрощення закупівель, а також оренда чи придбання вживаних локомотивів.

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