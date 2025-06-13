Зеленський призначив нову очільницю Місії України при НАТО

Альона Гетьманчук – засновниця та директорка Центру «Нова Європа», позаштатна старша аналітикиня Євразійського Центру Atlantic Council (США).

У 2009 році стала співзасновницею Інституту світової політики, яким керувала протягом восьми років. З 2016 року є членом Консультаційного комітету президентів України і Польщі.

Журналістський досвід Гетьманчук включає майже 15 років роботи міжнародним оглядачем та редактором.

У червні 2017 року вона отримала державну нагороду від президента України Петра Порошенка за внесок у процес євроінтеграції України. У березні 2022 року Альона Гетьманчук стала позаштатною старшою аналітикинею Євразійського Центру Atlantic Council.