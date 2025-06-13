Зеленський призначив нову очільницю Місії України при НАТО
З 2016 року Гетьманчук є членом Консультаційного комітету президентів України і Польщі
Сьогодні, 13 червня, президент Володимир Зеленський призначив нового голову дипломатичної місії України при Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Її очолила Альона Гетьманчук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №408/2025.
«Призначити Гетьманчук Альону Анатоліївну главою Місії України при НАТО», – йдеться в тексті указу.
Альона Гетьманчук – засновниця та директорка Центру «Нова Європа», позаштатна старша аналітикиня Євразійського Центру Atlantic Council (США).
У 2009 році стала співзасновницею Інституту світової політики, яким керувала протягом восьми років. З 2016 року є членом Консультаційного комітету президентів України і Польщі.
Журналістський досвід Гетьманчук включає майже 15 років роботи міжнародним оглядачем та редактором.
У червні 2017 року вона отримала державну нагороду від президента України Петра Порошенка за внесок у процес євроінтеграції України. У березні 2022 року Альона Гетьманчук стала позаштатною старшою аналітикинею Євразійського Центру Atlantic Council.
До цього посаду очільниці Місії займала Наталія Галібаренко. Її сьогодні звільнено указом №407/2025.
Нагадаємо, на початку червня Володимир Зеленський призначив новим очільником Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.
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