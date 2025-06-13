Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський призначив нову очільницю Місії України при НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський призначив нову очільницю Місії України при НАТО
У 2009 році стала співзасновницею Інституту світової політики, яким керувала протягом восьми років
фото: Ukraine crisis media center

З 2016 року Гетьманчук є членом Консультаційного комітету президентів України і Польщі

Сьогодні, 13 червня, президент Володимир Зеленський призначив нового голову дипломатичної місії України при Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Її очолила Альона Гетьманчук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №408/2025.

«Призначити Гетьманчук Альону Анатоліївну главою Місії України при НАТО», – йдеться в тексті указу.

Альона Гетьманчук – засновниця та директорка Центру «Нова Європа», позаштатна старша аналітикиня Євразійського Центру Atlantic Council (США). 

У 2009 році стала співзасновницею Інституту світової політики, яким керувала протягом восьми років. З 2016 року є членом Консультаційного комітету президентів України і Польщі.

Журналістський досвід Гетьманчук включає майже 15 років роботи міжнародним оглядачем та редактором.

У червні 2017 року вона отримала державну нагороду від президента України Петра Порошенка за внесок у процес євроінтеграції України. У березні 2022 року Альона Гетьманчук стала позаштатною старшою аналітикинею Євразійського Центру Atlantic Council.

До цього посаду очільниці Місії займала Наталія Галібаренко. Її сьогодні звільнено указом №407/2025.

Місія України при Організації Північноатлантичного Договору – дипломатичне представництво при міжнародній організації, заснована з метою забезпечення постійного співробітництва України з НАТО та участі у Раді Євроатлантичного Партнерства, а також реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, підписаної в м. Мадриді 9 липня 1997 року.

Нагадаємо, на початку червня Володимир Зеленський призначив новим очільником Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька. 

Теги: НАТО Європа посол Володимир Зеленський президент Наталія Галібаренко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Турецький дипломат, колишній помічник генсека НАТО з питань публічної дипломатії, посол Такан Ілдем
Турецький дипломат Такан Ілдем: Переговори з Росією не повинні починатись з поступок України
2 червня, 12:30
Джеляла вдалося повернути з російської неволі минулого року
Зеленський призначив посла України в Туреччині
14 травня, 20:37
Новий посол України в Туреччині, затримання Гладковського. Головне за 14 травня
Новий посол України в Туреччині, затримання Гладковського. Головне за 14 травня
14 травня, 21:11
Дипломатка закликала Трампа проявити лідерство перед обличчям агресії, а не слабкість
Експосолка США в Україні пояснила, що стало причиною її відставки
16 травня, 17:27
Чарльз Кушнер є засновником компанії Kushner Companies
Сенат США затвердив свата Трампа послом у Франції
20 травня, 08:57
Посол Ватикану в Україні (по центру) отримав оновлений список полонених медійників
Ватикан допоможе звільнити українських медійників з полону РФ
20 травня, 09:50
Фроленка підозрюють у шахрайстві
У Венесуелі затримано полковника Росії після конфлікту з дипломатами
1 червня, 07:44
Дарчієв заявив, що особисто познайомився з Трампом
Російський посол зробив заяву про зустріч Трампа з Путіним
Вчора, 02:17
Головні новини ночі проти 12 червня
Росія вдарила по Харкову дронами: головне за ніч
Вчора, 05:47

Політика

Загострення на Близькому Сході. МЗС звернулося до українців
Загострення на Близькому Сході. МЗС звернулося до українців
Зеленський призначив нову очільницю Місії України при НАТО
Зеленський призначив нову очільницю Місії України при НАТО
Сили оборони виштовхують окупантів із Сумщини – Зеленський
Сили оборони виштовхують окупантів із Сумщини – Зеленський
Німеччина постачатиме Україні системи ППО Iris-T упродовж трьох років
Німеччина постачатиме Україні системи ППО Iris-T упродовж трьох років
Україна відреагувала на привітання Рубіо до Дня Росії
Україна відреагувала на привітання Рубіо до Дня Росії
«Російський цар голий». Ексглава уряду України пояснив представнику Трампа, що відбувається з Путіним
«Російський цар голий». Ексглава уряду України пояснив представнику Трампа, що відбувається з Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 червня 2025
47K
Німеччина відмовилася передавати Україні ракети Taurus
41K
Московська церква почала готуватися до окупації Сумщини (документ)
17K
Триває понад 500 обшуків: поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію
11K
Помер звільнений з полону боєць Шаповалов, який рік мріяв про яблуко

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua