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Новий посол України в Туреччині, затримання Гладковського. Головне за 14 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Новий посол України в Туреччині, затримання Гладковського. Головне за 14 травня
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський призначив послом України в Туреччині Нарімана Джеляла

Новий посол України в Туреччині, затримання Гладковського, Рада Європи розпочала створення спецтрибуналу для Росії. «Главком» склав добірку новин 14 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Новий посол України в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський призначив послом України в Туреччині Нарімана Джеляла.

У вересні 2021 року Джеляла затримали російські силовики в окупованому Криму після участі в установчому саміті «Кримської платформи» в Києві. Його звинуватили в організації диверсії на газопроводі та засудили до 17 років ув’язнення в колонії суворого режиму. 28 червня 2024 року Джеляла звільнили з російського полону в рамках обміну.

Затримання Гладковського

НАБУ повідомило про затримання колишнього першого заступника секретаря РНБО. Йдеться про Олега Гладковського (до 2014 мав прізвище Свинарчук). Затриманий спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами, що призвело до понад 17 млн грн збитків державі.

Адвокат наголосив, що Гладковський не є затриманим. Він справі перебуває в Іспанії, однак суд не ухвалював рішення про утримання чи внесення застави. Юрист каже, що кримінальне провадження, в межах якого здійснюється розшук, стосується виробництва військових автомобілів для ЗСУ у 2016-2017 роках. Наразі дана справа проходить у Вищому антикорупційному суді. Волинець заявив, що розшук Гладковського є «штучним».

Рада Європи розпочала створення спецтрибуналу для Росії

Комітет міністрів Ради Європи розпочав процес створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Ради Європи.

Міністри доручили генеральному секретарю Алену Берсе очолити процес створення спецтрибуналу шляхом укладення угоди з Україною. «Міністри привітали поточні зусилля, спрямовані на досягнення угоди щодо створення Комісії з розгляду претензій для України, можливо, під егідою Ради Європи, та підтвердили свою рішучість забезпечити повернення українських дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених Росією», – йдеться в заяві.

Політики наголосили на важливості посилення підтримки України, зокрема через план дій «Стійкість, відновлення та реконструкція 2023-2026», який дозволяє Києву просуватися на шляху до вступу в ЄС.

Окупанти вдарили по промисловому об’єкту в Сумах

Російські загарбники сьогодні, 14 травня, завдали ракетного удару по обʼєкту промислової інфраструктури в Сумах. Унаслідок ворожої атаки загинуло три людини, девʼятеро осіб постраждали, з них двоє – у вкрай важкому стані. Наслідки удару росіян зʼясовуються. На місці події працюють відповідні служби.

ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії

Посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Санкції завдадуть додатковий удар удару по «тіньовому флоту» Росії, під них підпадають майже 200 суден, включаючи танкери. Додатково до списку включені 30 фірм, що були залучені до обминання санкцій, зокрема, щодо використання товарів подвійного призначення. На додаток, будуть застосовані індивідуальні санкції проти 75 осіб та компаній, що пов’язані із російським військово-промисловим комплексом

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала погодження 17-го пакету санкцій. «Ми ще більше обмежуємо доступ до технологій для ведення бойових дій. І ми додали до списку ще 189 суден «тіньового флоту», щоб боротися з російським експортом енергоносіїв. Ця війна має закінчитися. Ми будемо продовжувати чинити сильний тиск на Кремль», – написала вона у соцмережі X.

Дипломати також схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

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Теги: посол Володимир Зеленський трибунал Олег Гладковский

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