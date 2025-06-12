Російський посол зробив заяву про зустріч Трампа з Путіним

«Росія та США, як великі держави, приречені на неконфронтаційне мирне співіснування»

Посол РФ у США Олександр Дарчієв заявив, що президент Штатів Дональд Трамп знайшов вільний час у своєму графіку для особистого знайомства з послом. Дарчієв підкреслив, що це сталось напередодні дня Росії. Слова російського посла наводять росЗМІ, передає «Главком».

Дарчієв заявив, що натяків на особисту зустріч Трампа та диктатора Путіна наразі немає. Він додав, що запевнив американського лідера у спробах посольства зробити все для відновлення відносин РФ та США, для повернення їх в «нормальне русло».

«Росія та США, як великі держави, приречені на неконфронтаційне мирне співіснування. Головне, що країни зараз розмовляють, і ці розмови не є простими», – заявив посол РФ у Вашингтоні.

Дарчієв каже, що країни перейшли від монологів до конструктивної розмови.

Раніше Дарчієв заявив, що є реальний прогрес у відносинах між США та Росією, і, за його словами, про це переконливо свідчать попередні домовленості про перенесення консультацій до столиць країн.

«Можу підтвердити, що чергові переговори делегацій відбудуться в найближчий час у Москві. Але до оздоровлення відносин ще далеко, а сам процес йде важко і гальмується. Частина відповідальності за це лежить на «яструбах» Конгресу», – розповів він.