У Венесуелі затримано полковника Росії після конфлікту з дипломатами

Причиною затримання називають конфлікт полковника з послом Росії у Венесуелі Сергієм Мелік-Багдасаровим

У Каракасі за наказом президента Венесуели Ніколаса Мадуро спецслужби затримали полковника Романа Фроленка, який очолює Російсько-Венесуельську торгову палату. Про це повідомляє видання Infobae з посиланням на власні джерела, передає «Главком».

За інформацією журналістів, арешт відбувся ще 15 травня. Того ж дня Головне розвідувальне управління Венесуели провело обшуки в оселі Фроленка в Каракасі. Окрім нього, були затримані й кілька представників його так званої «козацької команди».

Причиною затримання називають конфлікт полковника з послом Росії у Венесуелі Сергієм Мелік-Багдасаровим. Як зазначають джерела, російську дипломатичну місію обурила активність Фроленка, який фактично представляв РФ на переговорах з урядом Мадуро. Через це багато питань вирішувалися через нього, а не офіційним дипломатичним шляхом.

«Проблема виникла через суперечку між росіянами за владу у Венесуелі. Фроленко навіть у публічних інтерв'ю презентував себе як частину політичної команди Путіна у Венесуелі», - зазначив співрозмовник видання.

За кілька днів до арешту Фроленко провів спільну зустріч з представниками венесуельських спецслужб і членами своєї команди, під час якої сторони заявили про наміри зміцнювати історичні зв’язки та розвивати нові напрямки співпраці у сфері безпеки.

За даними Infobae, Фроленко роками займався тіньовими бізнес-операціями у Венесуелі та використовував своє нібито офіційне становище для шахрайських схем, прикриваючись обіцянками співпраці з Росією.

Наразі офіційні коментарі з боку венесуельської чи російської влади відсутні.

Раніше ми писали, що невизнаний президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про надзвичайну економічну ситуацію в країні після «економічної війни» уряду США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Мадуро, виступаючи на державному телебаченні, заявив, що президентський указ оголошує в країні надзвичайний стан економіки на 60 днів і дозволяє йому вжити всіх необхідних заходів для забезпечення економічного зростання.