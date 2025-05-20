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Ватикан допоможе звільнити українських медійників з полону РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ватикан допоможе звільнити українських медійників з полону РФ
Посол Ватикану в Україні (по центру) отримав оновлений список полонених медійників
фото: Facebook/Сергій Томіленко

Лео XIV закликав Росію звільнити журналістів, ув'язнених за «прагнення повідомляти правду»

Святий Престол використовуватиме свої дипломатичні канали для звільнення українських медійників з російського полону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка.

Посол Ватикану в Україні Вісвальдас Кульбокас отримав оновлений список та детальні матеріали НСЖУ щодо українських медійників, які перебувають у російській неволі. За останніми верифікованими даними Спілки, у полоні окупантів перебуває 31 цивільний представник медіа та щонайменше один журналіст, який потрапив у полон, перебуваючи в лавах Сил оборони України.

Кульбокас зазначив, що його глибоко зворушила трагічна доля журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні внаслідок тортур. «Я молюся за неї», – сказав посол, висловивши співчуття родині журналістки та колегам.

Раніше Папи Римський Лео XIV закликав до звільнення журналістів, ув'язнених за «прагнення повідомляти правду». «Церква визнає в цих свідках – я думаю про тих, хто повідомляє про війну навіть ціною власного життя – мужність тих, хто захищає гідність, справедливість і право людей бути проінформованими», – сказав він.

Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року офіційно стало відомо про смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні. В Україну повернули тіло журналістки наприкінці лютого.

Через стан тіла журналістки фахівці поки що не змогли встановити точну причину її смерті. За результатами перевірки на тілі загиблої були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму.

Так, тіло Вікторії Рощиної було повернено в Україну без деяких органів. 

Рощина перебувала на фронті від початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про затримання журналістки. Її утримували представники російської Федеральної служби безпеки. Тоді вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили Рощину з полону, змусивши записати відео із запереченням претензій до спецслужб РФ.

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На весь екран
Вікторія Рощина
фото з відкритих джерел

Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року під час поїздки на окуповані Росією території. 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні.

Востаннє рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває. Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня 2023 року. Також родина зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.

Згодом Росія визнала, що затримала Вікторію Рощину, жінка перебувала на російській території. Відповідного листа, датованим 17 квітня, від міністерства оборони РФ отримав батько журналістки Володимир Рощин. Раніше родичі Вікторії подавали запит до окупаційної прокуратури Маріуполя.

Як повідомлялося, Європейський Союз виступив із заявою про те, що шокований новинами про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

До слова, російські війська не приховують, що мішенню своїх обстрілів і атак вважають українських журналістів. З початку війни окупанти знищили щонайменше 50 працівників медіа, доля ще кількох залишається невідомою.

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Теги: посол журналіст Папа Римський полон Ватикан

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