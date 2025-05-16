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Експосолка США в Україні пояснила, що стало причиною її відставки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Експосолка США в Україні пояснила, що стало причиною її відставки
Дипломатка закликала Трампа проявити лідерство перед обличчям агресії, а не слабкість
фото: Facebook/Посольство США в Україні

Бріджит Брінк: «Я не могла більше сумлінно виконувати політику адміністрації та вважала своїм обов'язком піти у відставку»

Колишня посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк розкритикувала зовнішню політику президента США щодо України. Дипломатка підтвердила, що дії Дональда Трампа стали причиною її звільнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на колонку експосадовиці для Detroit Free Press.

Брінк каже, що поважає право президента США визначати зовнішню політику. Однак від початку своєї каденції нова адміністрація лише чинила тиск на жертву, а не агресора.

«Таким чином, я не могла більше сумлінно виконувати політику адміністрації та вважала своїм обов'язком піти у відставку. Після майже трьох десятиліть служби нашій країні я пішла у відставку з посади нашого посла в Україні», – каже вона.

Як зазначила дипломатка, єдиний спосіб захистити інтереси США – це відстоювати демократію та протистояти автократам. За словами Брінк, мир за будь-яку ціну є умиротворенням, яке веде до більшої війни і страждань.

Експосолка наголосила, що дії США щодо російсько-української війни країни стануть сигналом союзникам та противникам Америки. Колишня посолка висловила впевненість, що Путін не зупиниться в Україні, а його успіх надішле сигнал Китаю і підірве безпеку в Азії й усьому світі.

«Америка, яку я люблю, та, якій служили наші бабусі й дідусі, ніколи не стояла б осторонь і не дозволила б таким жахам статися. Або відмовилася б допомагати нашим друзям. Або заспокоювала б агресора», – додала Брінк.

Нагадаємо, Бріджит Брінк завершила свою дипломатичну місію в Україні та залишила посаду посла Сполучених Штатів Америки. Представник Держдепартаменту США пояснював відставку посолки тривалим перебуванням у зоні бойових дій. «Вона була послом там три роки – це багато для зони бойових дій», – зазначив він.

Як повідомлялося, посол США в Україні Бріджит Брінк залишила посаду через посилення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.

До слова, Брінк вже зробила прощальні дзвінки колегам, а заяву про відставку подала ще в січні, після інавгурації президента Дональда Трампа, в рамках стандартної ротації. Проте Рубіо мав намір залишити Брінк на посаді, тому тоді відхилив її заяву.

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Теги: окуповані території переговори Дональд Трамп Бріджит Брінк посол

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