Росія вдарила по Харкову дронами: головне за ніч

Відомо про щонайменше 12 постраждалих, серед них – чотири дитини

Росіяни вчергове обстріляли Харків, адміністрація Трампа скоротила фінансування організації, що відстежувала викрадення українських дітей РФ, російський посол зробив заяву про зустріч Трампа з Путіним, США наказали провести часткову евакуацію свого посольства в Іраку.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 12 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Обстріл Харкова

Російські терористи вчергове атакували Харків ударними дронами. З 01:37 до 03:08 ворог вкотре атакував Харків дронами-камікадзе. Зафіксовано 11 влучань і ще один «шахед» не вибухнув. Харківська прокуратура показала відео з наслідками.

Під обстріли потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі садки, інфраструктура. Пошкоджено десятки автівок, вибиті шибки в школах і будинках. Відомо про щонайменше 12 постраждалих, серед них – чотири дитини.

Пожежі виникали на територіях житлових будинків та освітніх закладів. У деяких випадках уламки падали прямо біля дитячих майданчиків. Один із ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки, інший зруйнував частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту.

Фінансування організації, що відстежувала викрадення українських дітей

Адміністрація президента США Дональда Трампа скоротила фінансування Єльської обсерваторії конфліктів, єдиної організації, здатної відстежувати українських дітей, викрадених російськими воєнними злочинцями.

Двопартійна група з 30 членів Конгресу на чолі з Ллойд Доггетт щойно опублікувала листа до державного секретаря США Марко Рубіо, в якому закликала його зберегти фінансування програми Єльського університету, яка відстежує викрадених українських дітей.

Адвокатка і колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон закликала розглядувати «пожертвування, щоб допомогти продовжити цю роботу».

Російський посол зробив заяву про зустріч Трампа з Путіним

Посол РФ у США Олександр Дарчієв заявив, що президент Штатів Дональд Трамп знайшов вільний час у своєму графіку для особистого знайомства з послом. Дарчієв підкреслив, що це сталось напередодні дня Росії.

Дарчієв заявив, що натяків на особисту зустріч Трампа та диктатора Путіна наразі немає. Він додав, що запевнив американського лідера у спробах посольства зробити все для відновлення відносин РФ та США, для повернення їх в «нормальне русло».

«Росія та США, як великі держави, приречені на неконфронтаційне мирне співіснування. Головне, що країни зараз розмовляють, і ці розмови не є простими», – заявив посол РФ у Вашингтоні.

Дарчієв каже, що країни перейшли від монологів до конструктивної розмови.