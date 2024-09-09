Зеленський призначив тимчасового очільника Закарпаття

Мирослав Білецький виконуватиме обов’язки голови Закарпатської обласної державної адміністрації

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язків голови Закарпатської обласної військової адміністрації. Про це йдеться в указі президента №625/2024.

«Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на Білецького Мирослава Золтановича», – йдеться в указі.

Хто такий Мирослав Білецький

Мирослав Білецький закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація – інженер-механік.

Білецький був кандидатом у депутати Верховної Ради України IX скликання на позачергових виборах 2019 року від політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» за № 16 у партійному списку.

Білецький був обраний депутатом Закарпатської обласної ради VIII скликання від Закарпатської обласної організації політичної партії «Рідне Закарпаття».

З лютого 2021 року Білецький обіймав посаду першого заступника голови Закарпатської ОВА. З 25 листопада 2021 року входить до складу постійної комісії обласної ради з питань бюджету.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив звільнення голови Закарпатської ОВА Віктора Микити. З 1999 року він працював за фахом на низці підприємств, зокрема на «Укрпошті». З 2003 року почав працювати в правоохоронних органах на різних посадах. Був заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області. Згодом став співробітником Центрального управління СБУ. У 2013-2014 роках як співробітник СБУ служив в Донецьку. З 2015 до 2018 року був керівником спецпідрозділу СБУ Закарпаття по боротьбі з організованою злочинністю.

У 2021 році указом президента Володимира Зеленського був призначений головою Закарпатської обласної державної адміністрації. На момент призначення залишався співробітником СБУ, був першим заступником начальника головного управління Служби безпеки України.