Татаров і Малюк убивали чеченців у Києві – Зеленський

За словами Зеленського, команда президента захищає Україну

Заступник глави Офісу президента Олег Татаров та чинний глава СБУ Василь Малюк «вбивали чеченців у Києві» на початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

«Що стосується моєї команди, сьогодні моя команда, як президента, це всі ті люди, які захищають нашу державу: Збройні Сили, головком, міністр оборони. Я вважаю, що ми одна команда. Коли у нас є дійсно позитив в напрямку ЄС, то тут треба подякувати нашому спікеру, його колегам. Багато законів прийнято. Є різні виклики, і в Раді, в уряді тощо. Але не помічати, що в час війни Україна стільки всього зробила», – зазначив президент.

За словами Зеленського, Patriot, Atacms, F-16 «просто так не з'явилися».

«Саміт миру сам по собі не з'явився. Хоча до цього ми могли програти ініціативу щодо інших ініціатив дипломатичного врегулювання. Наприклад, Андрій Єрмак – один із основних тих людей, які готували формулу миру, Саміт миру. Про це знають Сполучені Штати і всі. Олег Татаров разом із Василем Малюком вбивали чеченців в Україні, в Києві. Замало? Вигнати його, щоб його вбили руські?», – сказав глава держави.

Нагадаємо, Олег Татаров служив колишньому голові МВС часів Януковича Віталію Захарченку.

Так, під час масової загибелі учасників Революції Гідності в лютому 2014 року на зустрічі з послами країн ЄС, «великої вісімки», Норвегії, Швейцарії та Китаю Татаров заявив, що міліція нібито не використовувала вогнепальну зброю проти протестувальників, а характер ран деяких убитих може свідчити про те, що в них стріляли нібито самі протестувальники.

Раніше журналіст та військовий аналітик Юрій Бутусов заявив, що заступник глави Офісу президента Олег Татаров вибудував вертикаль контролю над більшістю правоохоронних органів в Україні.