Головна Країна Політика
search button user button menu button

Татаров і Малюк убивали чеченців у Києві – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Татаров і Малюк убивали чеченців у Києві – Зеленський
Заступник глави Офісу президента Олег Татаров та глава Служби безпеки Василь Малюк
колаж: glavcom.ua

За словами Зеленського, команда президента захищає Україну

Заступник глави Офісу президента Олег Татаров та чинний глава СБУ Василь Малюк «вбивали чеченців у Києві» на початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

«Що стосується моєї команди, сьогодні моя команда, як президента, це всі ті люди, які захищають нашу державу: Збройні Сили, головком, міністр оборони. Я вважаю, що ми одна команда. Коли у нас є дійсно позитив в напрямку ЄС, то тут треба подякувати нашому спікеру, його колегам. Багато законів прийнято. Є різні виклики, і в Раді, в уряді тощо. Але не помічати, що в час війни Україна стільки всього зробила», – зазначив президент.

За словами Зеленського, Patriot, Atacms, F-16 «просто так не з'явилися».

«Саміт миру сам по собі не з'явився. Хоча до цього ми могли програти ініціативу щодо інших ініціатив дипломатичного врегулювання. Наприклад, Андрій Єрмак – один із основних тих людей, які готували формулу миру, Саміт миру. Про це знають Сполучені Штати і всі. Олег Татаров разом із Василем Малюком вбивали чеченців в Україні, в Києві. Замало? Вигнати його, щоб його вбили руські?», – сказав глава держави.

Нагадаємо, Олег Татаров служив колишньому голові МВС часів Януковича Віталію Захарченку.

Так, під час масової загибелі учасників Революції Гідності в лютому 2014 року на зустрічі з послами країн ЄС, «великої вісімки», Норвегії, Швейцарії та Китаю Татаров заявив, що міліція нібито не використовувала вогнепальну зброю проти протестувальників, а характер ран деяких убитих може свідчити про те, що в них стріляли нібито самі протестувальники.

Раніше журналіст та військовий аналітик Юрій Бутусов заявив, що заступник глави Офісу президента Олег Татаров вибудував вертикаль контролю над більшістю правоохоронних органів в Україні.

Читайте також:

Теги: Київ війна Володимир Зеленський Олег Татаров росіяни Василь Малюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виявлені уламки російських дронів, перебувають за межами населених пунктів
Румунія знайшла нові уламки «Шахедів» на своїй території
1 серпня, 08:35
Україна застосувала щодо Дмитра Фірташа 11 видів санкцій терміном на 10 років – до червня 2034 року
Підсанкційний олігарх Фірташ подав новий позов проти Зеленського (Оновлено)
5 серпня, 13:38
Незважаючи на це, середній розмір донату залишився незмінним і складає 188 доларів на місяць
За рік українські IT-спеціалісти стали менше донатити на ЗСУ – дослідження
5 серпня, 22:00
28 червня 2024 року Олег був мобілізований на службу у Збройні Сили України
Загинув через місяць після мобілізації. Згадаймо Олега Кириченка
9 серпня, 09:00
ЗСУ зайшли у Свердликове
У Курській області впав ще один російський прапор (відео)
10 серпня, 21:39
У вчинені резонансного вбивства підозрюється 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко
Нові деталі у справі Фаріон. Пістолет «Форт» знайдено у квартирі ексменеджерки «Дніпромлин»
23 серпня, 10:27
За словами Лешана, градус емоційної підтримки українців у Німеччині трохи знизився
Доброволець, який проходить лікування у Німеччині, дорікнув українським біженцям
20 серпня, 14:26
Лідери обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України
Зеленський розповів Шольцу про потреби у бронетехніці та ППО: що відомо
24 серпня, 18:20
Обмеження руху транспорту триватиме до 26 вересня 2024 року
На одній із вулиць Києва буде частково обмежено рух транспорту з 26 серпня
25 серпня, 12:54

Політика

Володимир Зеленський планує зустрітися із Джо Байденом: названа дата
Володимир Зеленський планує зустрітися із Джо Байденом: названа дата
Зеленський розповів, коли ЗСУ застосовували F-16
Зеленський розповів, коли ЗСУ застосовували F-16
Зеленський назвав три цілі, яких Україна досягла завдяки Курщині
Зеленський назвав три цілі, яких Україна досягла завдяки Курщині
Татаров і Малюк убивали чеченців у Києві – Зеленський
Татаров і Малюк убивали чеченців у Києві – Зеленський
Зеленський пояснив, який захист мають енергооб’єкти України
Зеленський пояснив, який захист мають енергооб’єкти України
Пресконференція президента Володимира Зеленського: повне відео
Пресконференція президента Володимира Зеленського: повне відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
300K
Білорусь відповіла на прохання України щодо відведення військ від кордону
45K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
29K
Кидають авто та йдуть в очерет. Нардепка засвітила місце, звідки чоловіки тікають з України
16K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
Кінець ери Путіна на Афоні? Греція ухвалила радикальне рішення
9415
27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua