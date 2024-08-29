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Покровський напрямок. Сирський відзвітував про ситуацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Покровський напрямок. Сирський відзвітував про ситуацію
За словами Сирського, військовим постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення наступаючого противника
фото скріншот відео

Олександр Сирський: «Найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки»

На одному із найгарячіших напрямків фронту – Покровському, тривають жорсткі бої,  росіяни за будь-яку ціну хочуть прорвати оборону ЗСУ. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час наради із президентом Володимиром Зеленським.

«Працював декілька днів поспіль у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, де на цей час склалась найбільш складна ситуація», – зазначив Сирський. 
За його словами, робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі. Військовим постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення наступаючого противника.

«Найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селідово. Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ», – резюмував головнокомандувач ЗСУ. 
Сирський пояснив, що в таких умовах наша головна задача – посилити оборону наших військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський обговорив із головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським ситуацію на Харківщині. За словами очільника держави, українські воїни поступово витискають російські війська з Харківської області.

Раніше внаслідок контратакувальних дій Третя окрема штурмова бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже 2 кв. км.

Як зазначають військові, співвідношення сил на полі бою: два з половиною до одного на користь РФ. За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

 

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Теги: Володимир Зеленський президент озброєння ворог росіяни Олександр Сирський Харківщина війна

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