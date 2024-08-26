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Зеленський звернувся до ключових партнерів після масованого удару по Україні

Наталія Антонюк
glavcom.ua
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Зеленський звернувся до ключових партнерів після масованого удару по Україні
фото: скріншот відео

«Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення»

У понеділок 26 серпня росіяни завдали одного з найбільших ударів по Україні: по території було випущено більше сотні ракет різних типів та близько сотні «шахедів». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Також очільник держави звернувся до ключових партнерів після масованого удару по Україні. 

Президент підкреслив: як більшість попередніх російських ударів, він був  націлений на критичну цивільну інфраструктуру: «По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених – усім надається необхідна допомога». 

За словами Зеленського, багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. 

Зеленський звернувся до ключових партнерів після масованого удару по Україні. 

«Путін собі не зраджує – це хвора істота, всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло – він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити – і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли у терористів немає таких обмежень. Не може бути у захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і «шахеди», і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення», – сказав Зеленський. 

Внаслідок повітряного нападу Російської Федерації 26 серпня постраждали 15 областей України. Основною ціллю ворога знову стала енергетична інфраструктура країни.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пошкодження зафіксовані в низці регіонів. На жаль, атаки завдали шкоди критично важливим об'єктам, що вплинуло на стабільність енергопостачання в постраждалих областях.

Теги: відключення інфраструктура президент Володимир Зеленський

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