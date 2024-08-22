Головна Країна Політика
search button user button menu button

Усик, Харлан, Коростельов: Зеленський вручив відзнаки «Національна легенда України»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Усик, Харлан, Коростельов: Зеленський вручив відзнаки «Національна легенда України»
Зеленський нагородив митців, спортсменів, військових та науковців
скріншот з відео

Зеленський відзначив 11-х людей, які посилюють Україну

Президент України Володимир Зеленський напередодні Дня Незалежності присвоїв ще одинадцятьом людям звання «Національна легенда». Зокрема, до цього списку потрапили люди, які посилюють та прославляють Україну. Відповідне відео президент опублікував у Telegram.

«Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щоденно та надихає. Це люди, які прославляють Україну, зміцнюючи нашу оборону й надихаючи всіх громадян України. Ми безмежно вдячні й дуже щасливі, що живемо в країні, яка об’єднала таких поважних і талановитих людей», – зазначив він.

Хто отримав нагороди від президента

  • Ніна Матвієнко (посмертно) – українська співачка та акторка, народна артистка України,
  • Говард Баффет – американський бізнесмен і філантроп,
  • Олександр Дубовик – живописець, графік, монументаліст,
  • Олег Коростельов – гендиректор конструкторського бюро «Луч»,
  • Іван Лукашевич – бригадний генерал,
  • Ігор Поклад – композитор,
  • Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій ваговій категорії,
  • Ольга Харлан – багаторазова чемпіонка та призерка Олімпійських ігор з фехтування на шаблях,
  • Віталій Хмель – ординатор, лікар, торакальний хірург Головного військового медичного клінічного центру «Центральний клінічний госпіталь» ДПСУ капітан медичної служби,
  • Ірина Юрченко – провідник пасажирського вагона виробничого підрозділу Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський,
  • Сергій Параджанов (посмертно) – радянський, український та вірменський кінорежисер, сценарист, композитор.

Нагадаємо, Верховна Рада в першому читанні ухвалила за основу законопроєкт №11410. Президента України Володимира Зеленського щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії, чи вчинення інших протиправних дій проти України.

До слова, в Україні буде створена комісія, яка буде встановлювати особи тих, кого треба позбавити державних нагород.

Читайте також:

Теги: державні нагороди президент Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині українці воюють за символи і цінності, які у боротьбі з нацистами та совєтами відстоювали прибічники Степана Бандери, переконаний Вахтанг Кіпіані
Історик Вахтанг Кіпіані: Президент Зеленський повинен повернути Бандері Героя України Інтерв’ю
16 серпня, 20:30
Байден відмовився достроково залишати пост глави США після низки заяв республіканців
Дострокова відставка Байдена: президент США зробив заяву
22 липня, 20:48
Гарріс заявила про намір підписати закон про відновлення репродуктивних свобод
Камала Гарріс розкрила свої плани на президентський термін
24 липня, 02:25
Росіяни будуть брати участь під нейтральним прапором
Троє російських спортсменів, які підтримували війну в Україні, їдуть на Олімпіаду – Politico
28 липня, 03:34
У своїй заяві ЄС називає переможцем опонента Ніколаса Мадуро
Вибори у Венесуелі: ЄС не визнає перемогу Мадуро
5 серпня, 07:20
Вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року
Байден сумнівається, що передача влади у США буде мирною, якщо Трамп програє
8 серпня, 01:30
Два винищувачі з ескадрильї трансформації Rafale на авіабазі Сен-Дізьє у Верхній Марні зіткнулися один з одним
Зіткнення літаків у Франції: Макрон розповів деталі
15 серпня, 09:37
Негода був заступником Міністра розвитку громад та територій України
Уряд погодив призначення голови Тернопільської ОВА
16 серпня, 13:09
За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км
Військова комендатура на Курщині та стрілянина на Тернопільщині. Головне за 15 серпня
15 серпня, 21:00

Політика

Усик, Харлан, Коростельов: Зеленський вручив відзнаки «Національна легенда України»
Усик, Харлан, Коростельов: Зеленський вручив відзнаки «Національна легенда України»
Зеленський доручив уряду затвердити нацстратегію ветеранської політики
Зеленський доручив уряду затвердити нацстратегію ветеранської політики
Мер Ромнів отримав підозру за побиття секретаря міськради
Мер Ромнів отримав підозру за побиття секретаря міськради
«Висока ймовірність обстрілів»: Нацполіція застерегла українців напередодні свят
«Висока ймовірність обстрілів»: Нацполіція застерегла українців напередодні свят
Партія «Голос» програла суд про відновлення держфінансування
Партія «Голос» програла суд про відновлення держфінансування
Нардеп Мейдич міг відпочивати в Італії під виглядом службових відряджень – розслідування
Нардеп Мейдич міг відпочивати в Італії під виглядом службових відряджень – розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Вибори президента США. Букмекери оцінили шанси Трампа та Гарріс
18K
Звільнений з полону оборонець Маріуполя розповів, чому чеченці кращі за росіян
17K
Справа Фаріон: поліція досі шукає знаряддя вбивства (оновлено)
17K
Пожежа на нафтобазі в Пролетарську: новий вибух і десятки постраждалих
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8434
Посольство США: Росія найближчим часом може посилити удари по Україні

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua