Усик, Харлан, Коростельов: Зеленський вручив відзнаки «Національна легенда України»

Зеленський відзначив 11-х людей, які посилюють Україну

Президент України Володимир Зеленський напередодні Дня Незалежності присвоїв ще одинадцятьом людям звання «Національна легенда». Зокрема, до цього списку потрапили люди, які посилюють та прославляють Україну. Відповідне відео президент опублікував у Telegram.

«Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щоденно та надихає. Це люди, які прославляють Україну, зміцнюючи нашу оборону й надихаючи всіх громадян України. Ми безмежно вдячні й дуже щасливі, що живемо в країні, яка об’єднала таких поважних і талановитих людей», – зазначив він.

Хто отримав нагороди від президента

Ніна Матвієнко (посмертно) – українська співачка та акторка, народна артистка України,

Говард Баффет – американський бізнесмен і філантроп,

Олександр Дубовик – живописець, графік, монументаліст,

Олег Коростельов – гендиректор конструкторського бюро «Луч»,

Іван Лукашевич – бригадний генерал,

Ігор Поклад – композитор,

Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій ваговій категорії,

Ольга Харлан – багаторазова чемпіонка та призерка Олімпійських ігор з фехтування на шаблях,

Віталій Хмель – ординатор, лікар, торакальний хірург Головного військового медичного клінічного центру «Центральний клінічний госпіталь» ДПСУ капітан медичної служби,

Ірина Юрченко – провідник пасажирського вагона виробничого підрозділу Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський,

Сергій Параджанов (посмертно) – радянський, український та вірменський кінорежисер, сценарист, композитор.

Нагадаємо, Верховна Рада в першому читанні ухвалила за основу законопроєкт №11410. Президента України Володимира Зеленського щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії, чи вчинення інших протиправних дій проти України.

До слова, в Україні буде створена комісія, яка буде встановлювати особи тих, кого треба позбавити державних нагород.