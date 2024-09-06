Уряд погодив звільнення голови Закарпатської ОВА

Микито очолював Закарпатську обласну державну адміністрацію з грудня 2021 року

Сьогодні, 6 вересня, Кабінет Міністрів погодив звільнення голови Закарпатської ОВА Віктора Микити. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Погоджено звільнення Микити Віктора Федоровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив призначення Віктора Микити головою Закарпатської обласної державної адміністрації у грудні 2021 року.

За даними «РБК-Україна», Микита може бути призначений заступником голови Офісу президента замість Олексія Кулеби, якого вчора Верховна Рада призначила віцепрем'єром з відновлення – міністром розвитку громад і територій України.

Що відомо про Віктора Микиту

Віктор Микита народився 4 лютого 1979 року у селі Ільниця Закарпатської області. Закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум за спеціальністю «технолог-економіст», а також Національну академію внутрішніх справ України – спеціальність «правознавство». Одружений, має чотирьох дітей.

З 1999 року працював за фахом на низці підприємств, зокрема на «Укрпошті». З 2003 року почав працювати в правоохоронних органах на різних посадах. Був заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області. Згодом став співробітником Центрального управління СБУ. У 2013-2014 роках як співробітник СБУ служив в Донецьку. З 2015 до 2018 року був керівником спецпідрозділу СБУ Закарпаття по боротьбі з організованою злочинністю.

У 2021 році указом президента Володимира Зеленського був призначений головою Закарпатської обласної державної адміністрації. На момент призначення залишався співробітником СБУ, був першим заступником начальника головного управління Служби безпеки України.

У липні 2022 року очолив Закарпатський осередок політичної партії «Слуга народу» , а в березні 2023-го Микиту обрали головою Палати регіонів Конгресу регіональних влад при президентові України.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала призначення Олексія Кулеби на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій.