Індія відмовилася бути посередником у припиненні російсько-української війни, однак є нюанс

Нью-Делі впродовж тривалого часу утримується від критики Москви

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді не бажає бути посередником у припиненні російського вторгнення на територію України. Однак Нью-Делі погодилася передавати повідомлення між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Bloomberg.

Індійські чиновники закликають до діалогу і дипломатії, щоб покласти край війні, яка почалася з вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Візит Моді в Україну відбудеться через кілька тижнів після того, як він відвідав Росію, що викликало невдоволення у Вашингтоні.

Адміністрація президента США Джо Байдена зробила тісніші зв'язки з Індією наріжним каменем своєї зовнішньої політики. Американські чиновники висловили стурбованість візитом до Росії під час низки зустрічей і телефонних розмов зі своїми індійськими колегами в липні.

Небажання Моді виступати посередником у припиненні війни частково пояснюється залежністю Індії від Росії, яка постачає дешеву нафту і зброю. Нью-Делі утримується від критики Москви у зв'язку з вторгненням в Україну, яке триває вже третій рік, і збільшив закупівлі російської нафти до рекордних рівнів.

Як зазначає Bloomberg з посиланням на джерело, Зеленському важливо зустрітися з Моді, щоб обговорити роль Індії у відновленні миру в регіоні.

Індія посідає центральне місце в прагненні Зеленського залучити на свій бік ключові країни так званого Глобального Півдня, яке цього року зазнало невдачі. На червневому саміті у Швейцарії Індія була серед країн, які не підписали підсумкову заяву, що стало ударом по прагненню України розширити підтримку у війні проти вторгнення Росії.

За словами людей, знайомих із порядком денним, зустріч із Моді навряд чи принесе якісь важливі заяви, хоча кілька угод, зокрема в галузі сільського господарства та оборони, перебувають у процесі підготовки. Перед поїздкою в Україну Моді також відвідає Польщу, що стане першим візитом індійського лідера за останні чотири десятиліття.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну. Цю інформацію підтвердило міністерство закордонних справ Індії.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Польщу та Україну в період з 21 по 23 серпня.

Зазначимо, 14 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський зустрічався з Нарендрою Моді на полях саміту «Групи семи» (G7) в Італії. Тоді лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин і розширення торгівлі, зокрема, в контексті функціонування чорноморського експортного коридору.

Вже 9 липня Нарендра Моді відвідав Москву, де зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час цієї зустрічі Моді закликав до припинення війни в Україні «дипломатичним шляхом». У відповідь на цей візит Володимир Зеленський висловив своє розчарування через соцмережу X.

«Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях – бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем світу в Москві в такий день»,– маючи на увазі ракетний обстріл України, що стався 8 липня.

Міністерство закордонних справ Індії викликало посла України Олександра Поліщука для обговорення слів президента Зеленського щодо прем'єр-міністра Моді після його візиту до Росії.



До слова, «неформальну зустріч» було організовано у резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Там російський диктатор «засипав» індійського правителя компліментами.