Головна Світ Політика
search button user button menu button

Остін повідомив, коли Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Остін повідомив, коли Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні
Остін повідомив, що Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України
фото: з відкритих джерел

Міністр не уточнив, що саме увійде до нового пакета

Сьогодні, 6 вересня президент США Джон Байден оголосить про новий пакет військової допомоги для України у розмірі $250 млн. Про це на відкритті 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Він наголосив, що через наближення зими для України зараз «критичний момент».

«Тому я радий сказати, що президент Байден оголосить сьогодні про додатковий пакет безпекової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів для України. Він запропонує більше можливостей для задоволення зростаючих потреб України і ми доставимо їх відповідно до ходу війни», – сказав Остін.

Міністр не уточнив, що саме увійде до нового пакета. 

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, президент Володимир Зеленський прибув на засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазу «Рамштайн» до Німеччини. Глава держави зазначив, що візьме участь у засіданні групи та зустрінуся з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом. 

Також глава держави закликав партнерів надавати пакети допомоги швидше, оскільки від цього залежить ситуація на полі бою. Зеленський зазначив, що багато присутніх на засіданні «Рамштайну» є справжніми воїнами. Тому вони мають знати, що важливо сподіватися не лише на відданість солдатів своїй країні, але й на достатні поставки озброєння.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава Пентагону Ллойд Остін зустрінеться з українськими та міжнародними партнерами, щоб обговорити потреби ЗСУ. Речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер повідомив на брифінгу, що політика США щодо обмежень на використання наданої ними зброї для ударів углиб російської території залишається незмінною. 

Агентство Reuters повідомило, що США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть уражати ціль вглибині РФ. Одразу три співрозмовники видання заявили, що про включення ракет класу «повітря-поверхня» (Jassm) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені. Проте остаточного рішення щодо цього досі немає.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена відхилила пропозицію військових спрямувати американських підрядників до України, щоб обслуговувати західну військову техніку, зокрема винищувачі F-16.

Теги: Адміністрація Президента міністр політика Володимир Зеленський президент озброєння Ллойд Остін США Джозеф Байден

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постійні жорстокі напади мають на меті викликати в українців почуття безнадійності та страху за своє майбутнє і майбутнє своїх дітей
Чому Росія обирає дітей та цивільну інфраструктуру своєю мішенню?
Вчора, 10:50
Кордон із Білоруссю добре укріплено
Прикордонники показали, що відбувається на рубежі з Білоруссю
1 вересня, 17:24
Подружжя Зеленських поклало квіти до Стіни пам’яті полеглих за Україну
Президент і перша леді вшанували полеглих бійців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 12:36
Зараз формується бригада сухопутних сил НАТО для захисту Північної Фінляндії
НАТО готується розгорнути бронетанкову бригаду на кордоні з Росією
22 серпня, 13:14
ФБР підтвердило, що провело дозволені правоохоронні дії у певних місцях
ФБР провело обшуки у будинках американців, підозрюваних у зв'язках з Кремлем
22 серпня, 07:29
ХАМАС звинуватило прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху в створенні нових перешкод на переговорах
Угрупування ХАМАС назвало причину відмови від угоди з Ізраїлем
19 серпня, 11:03
Шейко стане першим заступником міністра Галущенка
Кабмін призначив міністру енергетики нового заступника
9 серпня, 16:41
Китайський бойовий танк VT-4 відмінно показує себе у польових умовах
Китай має проблеми із експортом озброєння
8 серпня, 17:10
Жителі чотирьох областей безкоштовно отримуватимуть газ у балонах
Жителі чотирьох областей безкоштовно отримуватимуть газ у балонах
6 серпня, 22:20

Політика

Єврокомісія надасть Україні пакет гуманітарної допомоги на тлі обстрілів РФ
Єврокомісія надасть Україні пакет гуманітарної допомоги на тлі обстрілів РФ
Остін повідомив, коли Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні
Остін повідомив, коли Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні
Наступ ЗСУ на Курщині загнав Путіна у глухий кут – міністр оборони Британії Гілі
Наступ ЗСУ на Курщині загнав Путіна у глухий кут – міністр оборони Британії Гілі
Єльцин обіцяв «скрутити українців». Перший посол України в РФ розповів про знакову зустріч 33 роки тому
Єльцин обіцяв «скрутити українців». Перший посол України в РФ розповів про знакову зустріч 33 роки тому
ПАРЄ проведе термінові дебати щодо українських полонених
ПАРЄ проведе термінові дебати щодо українських полонених
Польща продовжить термін дії буферної зони на кордоні з Білоруссю
Польща продовжить термін дії буферної зони на кордоні з Білоруссю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
Ексдиректор оборонного підприємства «купив» Ferrari для росіян
11K
Що в кишенях у нових міністрів. Аналіз декларацій
8671
Побиття та смерть мобілізованого на Закарпатті: омбудсмен звернувся до прокуратури
5992
Екснардеп поширив фейк про смерть Шуфрича

Новини

Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Сьогодні, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Вчора, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua