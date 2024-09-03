Дозвіл на використання далекобійної зброї: Зеленський попросив Трюдо вплинути на партнерів

Президент України поінформував Трюдо про рятувальну операцію після російського обстрілу Полтави

Зеленський: «Закликав прем’єр-міністра Канади посилити адвокацію серед партнерів щодо надання Україні дозволу та відповідних засобів для ударів по військових об’єктах на території країни-агресора»

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо закликав його посилити адвокацію серед партнерів щодо надання Україні дозволу для ударів по військових об’єктах на території Росії. Про це Зеленський повідомив у Telgram.

«Закликав прем’єр-міністра Канади посилити адвокацію серед партнерів щодо надання Україні дозволу та відповідних засобів для ударів по військових об’єктах на території країни-агресора», – зазначив Зеленський.

Також президент України поінформував Трюдо про рятувальну операцію після російського обстрілу Полтави. Прем’єр-міністр Канади висловив співчуття родинам загиблих і всьому українському народові.

«Обговорили продовження оборонної співпраці між Україною та Канадою. Розповів про поточні потреби наших Сил оборони, серед яких додаткові системи ППО та броньована техніка. Окремо зупинилися на спільній роботі в межах коаліції дронів та на реалізації двосторонньої безпекової угоди, підписаної 24 лютого поточного року», – зауважив Зеленський.

Президент України та прем’єр-міністр Канади обговорили підготовку тематичної конференції за пунктом Формули миру «Звільнення полонених та депортованих осіб», що має відбутися в Канаді.

Нагадаємо, деякі країни-учасниці НАТО не встигають виконати обіцянки стосовно прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання Україні. Про це агентству Bloomberg розповіли поінформовані джерела.

До слова, Норвегія передасть Міжнародному фонду для України 570 мільйонів норвезьких крон (48,28 мільйона євро). Кошти витратить на закупівлю безпілотників та систем протиповітряної оборони для українських воїнів. Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.