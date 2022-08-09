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Загроза ядерної катастрофи: президент закликав світ посилити санкції проти РФ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Загроза ядерної катастрофи: президент закликав світ посилити санкції проти РФ
Зеленський закликав світ посилити санкції проти РФ
фото: Офіс президента

Зеленський зауважив, що світ не має забувати про Чорнобильську катастрофу

Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту посилити санкції проти російської федерації за створення загрози ядерної катастрофи. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

«Активно інформуємо світ про російський ядерний шантаж, обстріли і мінування Запорізької АЕС. Є вже відповідні реакції міжнародної спільноти, але потрібно пришвидшувати дії у відповідь. росія не зважатиме на слова та занепокоєння. Потрібні нові санкції проти держави-терориста і всієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи», – сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що світ не має забувати про Чорнобильську катастрофу, спричинену вибухом в одному реакторі, і пам‘ятати, що ЗАЕС – найбільша в Європі, яка складається з шести енергоблоків.

Нагадаємо, російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Аналітики Інституту вивчення війни упевнені – Росія використовує АЕС, аби зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою в Україні.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію. 

Згодом генсек ООН виступив із заявою щодо обстрілів Запорізької АЕС.

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Теги: санкції ООН АЕС Володимир Зеленський ядерне паливо МАГАТЕ

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