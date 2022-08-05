Хто з найбагатших російських олігархів досі уникає санкцій: дослідження

Семеро найбагатших російських бізнесменів не потрапили під санкції в Україні

Із російських олігархів, які входять до рейтингу Forbes-2022, шестеро не потрапили під санкції США. П'ятеро з них також не перебувають під санкціями Євросоюзу та двоє – Великої Британії. Про це йдеться в дослідженні групи аналітиків Trap Aggressor, які здійснюють моніторинг введених проти Росії санкцій.

Російські олігархи, які не потрапили під санкції США Trap Aggressor

Так, під санкції США не потрапили:

голова ради директорів Новолипецького металургійного комбінату Володимир Лісін (перше місце у рейтингу Forbes, статки – $18,4 млрд);

генеральний директор Гірничо-металургійної компанії «Норільський нікель» Володимир Потанін (друге місце у Forbes, статки – $17,3 млрд);

засновник ВКонтакте та Telegram Павло Дуров (третє місце у Forbes, статки – $15,1 млрд);

голова правління газової компанії ПАТ «Новатек» та голова ради директорів нафтохімічного холдингу «Сібур» Леонід Міхельсон (четверте місце у Forbes, статки – $14 млрд);

головний акціонер АТ «СУЕК» та «Єврохім» Андрій Мельниченко (дев’яте місце у Forbes, статки – $11,1 млрд);

експрезидент «Лукойлу» Вагіт Алекперов (десяте місце у Forbes, статки – $10,5 млрд).

З них санкції ЄС не торкнулися Володимира Лісіна, Володимира Потаніна, Павла Дурова, Леоніда Міхельсона та Вагіта Алекперова. Під санкції Британії не потрапили Лісін та Дуров.

При цьому семеро олігархів – Лісін, Потанін, Дуров, Міхельсон, Алекперов, а також Михайло Фрідман – не потрапили навіть під українські санкції.

Ці олігархи, як зазначають аналітики, ведуть бізнес у секторах економіки, які забезпечують суттєве джерело доходу для уряду Росії. Йдеться про енергетику, металургію тощо.

Санкції проти російських олігархів Trap Aggressor

Санкції проти бізнесменів із топ-10 російського Forbes Trap Aggressor

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під санкції не потрапили понад третину членів Військово-промислової комісії Росії. Комісія складається з 18 осіб. Очолює її Володимир Путін. Військово-промислова комісія координує діяльність органів виконавчої влади з питань реалізації основ військово-технічної політики РФ та основ державної політики в галузі розвитку оборонно-промислового комплексу. Вона займається розвитком оборонно-промислового комплексу, мобілізаційною підготовкою економіки держави, виробництвом озброєння, спецтехніки та формуванням державного оборонного замовлення.

Також повідомлялося, що під санкції ЄС та США не потрапили сім осіб з керівного складу банків, які обслуговують російський оборонно-промисловий комплекс.

Раніше також з'явилася інформація, що великий російський банк «Газпромбанк» досі уникає масштабних західних санкцій – на його рахунки надходить сплата від європейських країн за російський газ та нафту. Журналісти з'ясували, що через цей банк Міністерство оборони Російської Федерації виплачує зарплатню та «бойові доплати» російським військовим, які ведуть агресивну війну проти України.