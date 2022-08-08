Україна отримає зброї на $1 млрд від Пентагону: що увійде в пакет 

Зброя передбачена для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони

Міністерство оборони США санкціонувало надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд. Про це повідомляється на сайті Пентагона.

Повідомляється, що військова допомога передбачена для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Її поставлятимуть із запасів американського Міноборони.

Можливості нового пакета включають:

додаткові боєприпаси для Himars;

75 тис. боєприпасів для 155-мм артилерії;

20 додаткових 120-мм мінометних систем та 20 тис. боєприпасів до них;

боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Nasams;

1 тис. Javelin і сотні протитанкових систем AT4;

50 броньованих медичних автомобілів;

50 броньованих медичних автомобілів; рротипіхотні боєприпаси Claymore;

вибухівку С-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання;

медичне приладдя, в тому числі аптечки, бинти, монітори та інше обладнання.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки (США) нададуть уряду України додатково $4,5 млрд, в результаті чого загальна бюджетна підтримка з лютого 2022 року досягне $8,5 млрд.

Також раніше стало відомо, що США нададуть військову допомогу Україні на $550 млн: що до неї увійде.