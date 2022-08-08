Україна отримає зброї на $1 млрд від Пентагону: що увійде в пакет
Зброя передбачена для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони
Міністерство оборони США санкціонувало надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд. Про це повідомляється на сайті Пентагона.
Повідомляється, що військова допомога передбачена для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Її поставлятимуть із запасів американського Міноборони.
Можливості нового пакета включають:
- додаткові боєприпаси для Himars;
- 75 тис. боєприпасів для 155-мм артилерії;
- 20 додаткових 120-мм мінометних систем та 20 тис. боєприпасів до них;
- боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Nasams;
- 1 тис. Javelin і сотні протитанкових систем AT4;
50 броньованих медичних автомобілів;
- рротипіхотні боєприпаси Claymore;
- вибухівку С-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання;
- медичне приладдя, в тому числі аптечки, бинти, монітори та інше обладнання.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки (США) нададуть уряду України додатково $4,5 млрд, в результаті чого загальна бюджетна підтримка з лютого 2022 року досягне $8,5 млрд.
Також раніше стало відомо, що США нададуть військову допомогу Україні на $550 млн: що до неї увійде.
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